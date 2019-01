Sal Da Vinci piange a Vieni da me/ “La perdita di un genitore ti lascia un vuoto enorme. Mio padre…”

Dopo i ricordi di Gabriele Cirilli, Caterina Balivo, nello studio di Vieni da me, sfoglia l’album di famiglia di Sal Da Vinci. Il cantante napoletano torna così indietro nel tempo raccontando i momenti più emozionanti della sua vita. Si parte subito con il rapporto speciale che aveva con il padre. Nel ricordarlo, infatti, Sal Da Vinci non trattiene le lacrime ricordando di dover a lui la sua carriera. “Io sono nato a New York perchè mio padre faceva il cantante. Dopo una notte d’amore con mia madre è partito. La mamma così lo avvisò e lo raggiunse a New York dove sono nato per caso. Subito dopo, infatti, tornai nella mia amata Napoli” – comincia così il racconto di Sal Da Vinci che poi continua – “un genitore fino a quando non lo perdi, probabilmente non capisci il dolore. E’ un vuoto a cui non sei mai pronto anche perché io ho avuto con mio padre un rapporto speciale a cui devo anche questo mestiere”, dice il cantante ricordando papà Mario.

SAL DA VINCI: “SONO DIVENTATO NONNO E LA MIA VITA E’ CAMBIATA”

Oltre all’amore per i genitori, per la moglie, per i figli e per i fratelli c’è poi l’amore per i nipoti. Sal Da Vinci, infatti, otto mesi fa, è diventato nonno del piccolo Salvatore Michael Sorrentino, figlio del figlio Francesco. Il piccolo che ha ereditato dal nonno nome e cognome, ha letteralmente conquistato il cuore del cantante napoletano che, ammette, di essere follemente innamorato di lui e di aver maggiore consapevolezza rispetto a quando i suoi figli erano piccoli. Con il piccolo Sal, infatti, riesce sempre a trovare il tempo per stare con lui nonostante i numerosi impegni di lavoro. “Il bambino ha cambiato la vita di Francesco (figlio di Sal Da Vinci, attore in Gomorra 4 ndr), ma anche la mia” – racconta Sal Da Vinci – “lui è l’amore della mia vita. Lui ha sconfinato ogni barriera. Con lui ho perso ogni controllo”, dice nonno Sal Da Vinci.

