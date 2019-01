Stefano De Martino conduce Made in Sud / Freccero conferma e svela la data d’inizio: al suo fianco una donna..

Negli ultimi mesi, l’unico modo per vederlo e seguirlo è stato soltanto attraverso i social; le cose però stanno per cambiare perché Stefano De Martino sta finalmente per tornare in tv. Dopo l’addio ad Amici, il ballerino lascia anche Mediaset e sbarca in Rai. Pochi giorni fa si vociferava, infatti, del suo arrivo alla conduzione di Made in Sud, queste voci oggi trovano la conferma ufficiale. Attraverso un’intervista rilasciata a Panorama, il direttore Rai Carlo Freccero conferma che sì, alla conduzione di Made in Sud ci sarà il simpatico e amatissimo ballerino partenopeo. “Il 25 febbraio ripartirà Made in Sud con Stefano De Martino” sono le parole con le quali Freccero non sono conferma l’arrivo di De Martino alla conduzione ma svela la data d’inizio dello show.

STEFANO DE MARTINO E FATIMA TROTTA ALLA CONDUZIONE

Accanto all’ex ballerino di Amici ci sarà Fatima Trotta, volto già noto al programma, in quanto elemento fisso dello show nelle sue ultime edizioni. Le registrazioni di Made in sud 2019 con Stefano De Martino e Fatima Trotta, coppia tutta partenopea, avranno inizio nei prossimi giorni. In molti sono già certi che Stefano, con la sua simpatia e verve tutta del sud, riuscirà a conquistare e convincere il pubblico di Rai 2. A seguirlo da casa ci sarà sicuramente suo figlio, Santiago, che proprio alcuni giorni fa è stato protagonista di un simpaticissimo siparietto in cui Stefano cercava di insegnargli (con grande successo) alcune espressioni tipicamente napoletane. Insomma, la curiosità è già alle stelle per questa nuova edizione di Made in sud!

