Michael Clifford e Crystal Leigh si sposano/ 5SOS, la romantica proposta a Bali: “Dove tutto è iniziato”

I ragazzi anni ’90 sono in una profonda crisi oggi e non solo per la presunta gravidanza di Miley Cyrus, già smentita dalla diretta interessata, ma anche per il fatto che la star dei 5 Seconds of Summer, Michael Clifford, sta per sposarsi. Non siamo più giovani e i ragazzini che seguivamo in tv e in radio, adesso sono adulti sposati e che stanno mettendo su famiglia. Dopo James McVey dei The Vamps, un altro rappresentante del pop rock ha deciso bene di mandare in crisi i suoi fan tramite social annunciando che presto sposerà la sua storica fidanzata, la bella modella americana Crystal Leigh. Il musicista australiano ha chiesto la mano della fidanzata e ha poi condiviso la lieta novella sui social e, in particolare, su Instagram dove ha pubblicato un romantico scatto lanciandosi poi in una vera e propria dichiarazione che ha messo fine alle speranze dei fan.

LA DEDICA D’AMORE E LA PROPOSTA DI MICHAEL CLIFFORD A CRYSTAL LEIGH

Fonti vicine alla coppia hanno raccontato che Michael Clifford ha organizzato tutto chiedendo la mano di Crystal Leigh all’Ungasan Clifftop Resort sull’isola indonesiana a Bali proprio nello stesso posto in cui “tutto è iniziato” e i due si sono dati il primo bacio. Come se questo non bastasse, la star dei 5SOS ha suonato “Medicine” dei The 1975 la stessa canzone che ha fatto da colonna sonora al loro primo bacio ormai tre anni fa. Pubblicando la foto che vedete a corredo dell’articolo, l’artista ha scritto: “Sono stato così fortunato da poter chiedere all’amore della mia vita di sposarmi nel posto dove tutto è iniziato per noi. Negli ultimi tre anni mi ha aiutato a evolvermi e a formare chi sono, in un modo che non avrei mai immaginato. Non potrei chiedere nessuno di meglio con cui passare il resto della mia vita“.

