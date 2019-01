Miley Cyrus è incinta?/ Foto sospette e rumors ma l’ex Hannah Montana nega: “Lasciateci in pace”

Conferma o smentita? Sembra proprio che la questione gravidanza per Miley Cyrus sia già finita e i fan più scaltri hanno già tirato un sospiro di sollievo. Ancora una volta il gossip è nato da una foto che, vuoi per via di un piccolo ritocco o per un gioco di ombra, ha fatto subito il giro dei social e del web lanciando l’allarme e facendo segnare i fan. Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati un po’ a sorpresa e in molti hanno già lanciato all’epoca il possibile gossip su una gravidanza dietro queste nozze lampo. In realtà non è così, almeno secondo quando ha ammesso la stessa ex Hannah Montana che sui social ha subito preso la parola per smentire tutto quello che è successo: “Non sono incinta («egg-expecting»), ma è eccitante («egg-celent») vedere che tutti sono felici per noi”. La foto che ha fatto il giro dei social non annuncia nessuna gravidanza e la presunta fonte che aveva confermato la notizia parlando di un entusiasta Liam Hemsworth e di un giro di telefonate per annunciare la lieta novella a tutta la famiglia.

MILEY CYRUS SMENTISCE

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati poco prima di Natale ma al momento non diventeranno genitori, almeno non nei prossimi mesi visto che è arrivata la smentita da parte della 26enne che chiede a tutti di lasciarli in pace: “Siamo eccitati per questo nuovo capito della nostra vita… ecco adesso tutti possono anche lasciarci in pace e tornare a fissare l’uovo” (lo stesso che qualcuno aveva messo al posto del sospetto pancino della Cyrus). Proprio nei giorni scorsi la bella attrice e cantante aveva preso la parola sui social per fare una bella dedica al marito in occasione del suo compleanno: “In questo tempo trascorso insieme mi hai fatto capire cosa significa amare davvero in ogni circostanza. Ti rispetto e tu rispetti me.… affrontiamo questo posto oscuro a testa alta e brilliamo con la luce dell’amore. Grazie per avermi regalato i giorni più felici della mia vita”. Il primo erede arriverà, ma non adesso.

