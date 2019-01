Enza Sampò a Vieni da me/ “Emilio Fede mi ha corteggiata. Con Umberto Eco ho vissuto un amore”

Enza Sampò, una dei volti più noti della televisione e del giornalismo italiano, si racconta tra carriera e vita privata, aprendo i cassetti della cassettiera di Vieni da me. In compagnia di Caterina Balivo, Enza Sampò che è stata una delle prime conduttrici della televisione italiana, svela anche dettagli inediti della sua vita confessando di essere stata anche corteggiata da Emilio Fede. “Il circolo dei castori era un programma per trovare giovani talenti. Emilio Fede lavorava nella redazione sportiva della Gazzetta dello Sport e mi faceva il figlio. Lui era molto carino, era bello era molto corteggiato con la sua Spider. Ero bellina anch’io” – ricorda Enza che poi svela di aver fatto anche un giro sulla Spider del giornalista. Nella vita della famosa conduttrice, però, c’è stato anche un amore importante come quello di Umberto Eco di cui, però, la Sampò non svela molti dettagli. Elegante e sempre molto preparata, la Sampò ricorda di aver cominciato proprio con i programmi dei ragazzi perchè nel suo provino era stata definita una “brunetta tutto pepe adatta a programmi per ragazzi”.

L’AMORE CON UMBERTO ECO

Con “Il nome della rosa”, capolavoro di Umberto Eco, si passa a parlare d’amore. Enza Sampò cerca di spostare l’argomento su un gruppo di giovani molto attivo a Torino che cominciò ad interessarsi alla televisione, per poi, puntare ad altro. “Ma Umberto Eco, con la tua vita, cosa c’entra?“, chiede Caterina Balivo. Non ricevendo una risposta precisa, la padrona di casa svela la verità: “lei non lo dice e lo dico io. Con Umberto Eco nascque un amore”, svela la Balivo. Rossella, una signora del pubblico, aggiunge: “io sapevo di questa storia e so anche che loro parvanao molto in casa. Lui la correggeva anche spesso per quello che faceva in tv”. “Ma perché è finita?”, chiede ancora la Balivo. Stavolta a risposta della signora Sampò arriva puntuale: “è finita perché avevo paura di sentirmi sotto esame tutta la vita”, spiega.

