Si tuffa in mare dalla nave per i like su Instagram/ Video, passeggero cacciato dalla crociera

Un ragazzo si è tuffato in mare da una nave da crociera per i like su Instagram. Difficile capire però se avrà provato soddisfazione dopo essere stato cacciato per quanto fatto poco prima. Si trovava davanti alle Bahamas così ha deciso di tuffarsi da oltre trenta metri pur di rimanere immortalato su smartphone e pc di tutto il mondo. Un gesto che ovviamente poteva costargli la vita. Le immagini arrivano dall’undicesimo piano della nave da crociera Symphony of the Seas della norvegese Royal Caribbean. Il protagonista del video è un 27enne di nome Nick Naydev originario di Vancouver. A pubblicare il video su Instagram è stato lo stesso ragazzo. Per questo gesto è stato bandito per sempre dalla Royal con un portavoce della compagnia che ha dichiarato: “È stato un comportamento spericolato e stupido. Lui e i suoi amici non saliranno mai più su una nostra nave e stiamo valutando un azione legale”. L’aggravante arriva dallo stesso protagonista che ha parlato di essersi ubriacato e di aver dunque preso la decisione.

Si tuffa in mare dalla nave per i like su Instagram: “Mi fa molto male la schiena”

Il ragazzo che si è tuffato in mare dalla nave per i like su Instagram ha deciso di parlare dopo quanto accaduto. Al The Sun ha raccontato: “Mi fa molto male la schiena e riesco a stento a camminare e a stare in piedi per il dolore. Volevamo solo girare un video che potesse diventare virale”. Dopo aver lasciato la nave da crociera è stato costretto a tornare a casa a spese proprie. Il pubblico ha sorpreso un po’ tutti, condannando il gesto e dimostrando un’inattesa maturità. Purtroppo nell’epoca dei social network sono sempre più i giovani che cercano la fama facendo dei gesti estremi che possono compromettere la loro vita. I selfie spericolati hanno generato varie manie come quella di fotografarsi con alle spalle un treno in arrivo. Situazioni che hanno generato diverse volte in passato morti incredibili e davvero impossibili da accettare. Speriamo solo che questo tuffo da 30 metri non porti a emuli pronti a ripeterlo.

