The Good Doctor/ Anticipazioni: Shaun dà un pugno a Glassman, Claire vittima di molestie (Replica)

The Good Doctor andrà in onda questa sera con le repliche della decima e l’undicesima puntata, in attesa del secondo capitolo che sarà trasmesso nei prossimi mesi. In particolare, nella prima serata di Rai 2 andranno in onda gli episodi dal titolo Sacrificio e Un difficile distacco, due puntate che segneranno in maniera indelebile il percorso professionale e privato dell’amatissimo dottor Shaun. Le anticipazioni per il primo appuntamento rivelano infatti che l’aspirante chirurgo, chiamato d’urgenza nello studio del dottor Glassman, incontra una psicoterapeutica assunta per aiutarlo con le visite a domicilio. Shaun preferirebbe non partecipare alle sedute, ma alla fine decide di darle una possibilità. Le cose cambiano quando il medico resta affascinato dall’energia di nuovo paziente, Bobby Otto, un campione di videogames con i legamenti rotti che lo esporta ad allontanare chiunque voglia imporgli cosa fare. Shaun vede nell’entusiasmo del nuovo arrivato tutto ciò che vorrebbe essere e non è mai stato, ma alla fine, influenzato dalle sue parole, non farà che compromettere in maniera irrimediabile la sua vita professionale e privata.

JARED AGGREDISCE IL DOTTOR COYLE

La puntata di The Good Doctor che andrà in onda questa sera mostrerà un lato di Shaun poco noto ai più. L’amatissimo e geniale aspirante chirurgo, infatti, comincerà a seguire nuove regole che metteranno a dura prova la pazienza dello staff dell’ospedale. A dispetto delle promesse fatte in passato, Shaun decide di disertare i colloqui con la psicoterapeuta imposti dai piani alti e, pur di sottrarsi al suo controllo, lascia in gran segreto il proprio appartamento per rifugiarsi nello stanzino del custode. Guai in arrivo anche per gli altri specializzandi: Claire riceverà delle avance troppo spinte dal nuovo supervisore, il dott. Matt Coyle, un uomo autoritario abituato ad avere tutto e a non ricevere mai rifiuti. Il suo sottrarsi alle sue attenzioni scatenerà però una serie di eventi tutti imprevedibili, che si concluderanno con il licenziamento di Jared per l’aggressione al nuovo arrivato. Riuscirà Glassman a ristabilire l’ordine in ospedale?

