Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 19 gennaio 2019: Acquario attenzione al fisico, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 19 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, sabato 19 gennaio 2019. Il noto astrologo ha parlato ancora una volta ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele con la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere quello che ha raccontato segno per segno. L’Acquario dovrebbe curare il fisico, chi ha in mente dei progetti aspetta delle giornate particolari. Ci sono elementi di disagio che creano ansia. Magari sono presenze non gradite sul lavoro. In ogni caso si deve cercare di tenere tutto sotto stretto controllo. Attenzione in amore e a non essere competitivi. I Pesci hanno un fine settimana con l’amore protagonista ma è un amore un po’ confuso. C’è chi ha chiuso una storia e chi invece si trova in dubbio. Insomma, ci si sente molto confusi e questo gennaio sarà pesante. Ottimo cielo lavorativo, soprattutto in vista del prossimo febbraio quando ci potrebbe essere una bella crescita.

Clicca qui per l’oroscopo di ieri

CAPRICORNO NERVOSO, SEGNI FLOP

Ora è il momento di voltare pagina e soffermarci sui segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno è decisamente nervoso e non riesce ad ottenere quello che aspetta ormai da molto tempo. Il consiglio è quello di cercare di affrontare le cose con maggiore tranquillità, evitando inutili complicazioni. La Bilancia deve fare molta attenzione, si trova infatti in un momento un po’ complicato dove alcune persone stanno portando a dei conflitti non facilissimi da gestire. Ora l’obiettivo principale è quello di raggiungere degli equilibri che potranno essere davvero molto importanti. L’Ariete si deve impegnare per mettere tutte le complicazioni al bando, evitando di ritrovarsi ad affrontare delle difficoltà non facili da gestire. Questo è un momento complesso nel quale forse è il caso di gestire tutto con attenzione e con grande controllo di sé stessi. Forse è il caso di aspettare per prendere delle decisioni.

CANCRO GIORNATE IMPORTANTI, SEGNI AL TOP

Analizziamo ora i segni al top seguendo quanto raccontato nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi 19 gennaio 2019. Per il Toro queste sono giornate favorevoli che stanno regalando una crescita importante. Da 3 febbraio poi sarà il momento di innamorarsi con il transito favorevole di Venere che può regalare delle belle soddisfazioni. Dal giorno di San Valentino, 14 febbraio, sarà poi il momento di Marte. Per il Cancro queste sono giornate importanti che possono dare delle belle soddisfazioni. È un momento di crescita interessante che può regalare delle belle emozioni, forse questo è un periodo in cui sembra essere importante cavalcare l’onda. Il Leone è in crescita, pronto a rilanciarsi dopo un periodo non facilissimo da gestire. Attenzione però perché non avere stelle così buone non vuol dire che si evitino i problemi. Bisogna comunque rimanere guardinghi nell’affrontare le difficoltà giorno dopo giorno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA