Sanremo 2019, Claudio Baglioni e Matteo Salvini/ Pace fatta: una telefonata appiana i dissapori

Claudio Baglioni e Matteo Salvini siglano la pace dopo dopo le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni sulla politica migratoria del Governo rilasciate dal cantautore nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, il direttore artistico di Sanremo e il Ministro dell’Interno avrebbero appianato le divergenze con una semplice telefonata. I due, alla vigilia della più importante kermesse musicale italiana, famosa anche nel mondo, avrebbero deciso di dimenticare i dissapori per evitare inutili polemiche. Sarebbe così bastata una telefonata per chiarire quanto accaduto nelle ultime settimane. Top secret, naturalmente, gli argomenti affrontati da Baglioni e Salvini durante la telefonata.

SANREMO 2019: PACE TRA BAGLIONI E SALVINI

La diatriba tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini è nata per le parole che il direttore artistico di Sanremo 2019 ha rilasciato su alcune mosse del Governo nei confronti degli immigrati. “C ome si può pensare di risolvere questa situazione di milioni di persone in movimento evitando lo sbarco di 40 o 50 persone. Siamo un po’ alla farsa. Non credo che un dirigente politico di oggi sia in grado di risolvere questo problema, ma ci vorrebbe almeno verità. Siamo di fronte ad un grave fenomeno e dovremmo metterci tutti nella condizione di risolverlo”, ha detto Baglioni in conferenza stampa. Alle parole del cantautore, Salvini aveva replicato su Twitter esortando Baglioni a cantaree esortandolo a lasciare che “di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo“. Oggi, però, tutto cade nel dimenticatoio perchè tra i due è tornata la pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA