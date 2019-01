Kim Kardashian e Kanye West, quarto figlio in arrivo / Secondo bambino da madre surrogata per la coppia

Anno nuovo, “vita nuova” anche per Kim Kardashian e Kanye West. Ebbene sì, perché è proprio una nuova vita quella che sta per allargare la loro famiglia. La coppia hollywoodiana è in attesa del loro quarto figlio. Si tratta del secondo da madre surrogata. Ad annunciarlo in anteprima sono Us Weekly e Daily Mirror, che svelano come, dopo North, Saint e Chicago – l’ultima figlia nata undici mesi fa – la coppia Kardashian-West sta per dare il benvenuto al loro quarto figlio. Il bambino dovrebbe arrivare entro la metà del 2019, ma c’è chi addirittura direbbe che in realtà potrebbe già essere annunciato entro la fine di gennaio. La coppia possiede ancora un embrione fertilizzato in scadenza a maggio, motivo che potrebbe aver spinto Kanye West e Kim Kardashian a far partire da poco la nuova gravidanza da madre surrogata.

SECONDO FIGLIO DA MADRE SURROGATA PER KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian e Kanye West (che è finito al centro di una nuova polemica con Drake) allargano la famiglia con il secondo figlio da madre surrogata. Una scelta, quella dell’utero in affitto, che ha fatto molto discutere ma che per la Kardashian non è mai stato un problema. D’altronde la Kardashian è arrivata a questa decisione dopo aver avuto due figli naturalmente da Kanye West, tutto a causa dei numerosi problemi riscontrati durante la gravidanza, tra i quali la “placenta accreta”, che rese difficile la gestazione di Saint, il secondo figlio. Ricordiamo, infatti, che Kim e Kanye sono già genitori di North, nata il 15 giugno 2013; Saint, nato il 5 dicembre 2015; e di Chicago che è nata il 15 gennaio 2018 e compirà presto il suo primo anno d’età.

