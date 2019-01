Anna Valle/ “Il vero amore esiste. Non sognavo il matrimonio, poi ho incontrato mio marito Ulisse…”

Attrice, moglie e mamma: Anna Valle non si fa mancare nulla e coltiva tutte e tre le cose con grande passione. Attualmente impegnata con lo spettacolo teatrale Cognate, si gode anche il successo della fiction di Raiuno “La compagnia del cigno” in cui recita accanto ad Alessio Boni con il quale vive un amore tormentato, decisamente diverso da quello che ha nella sua vita vera. Sposata con Ulisse Lendaro, regista e produttore, Anna Valle è anche mamma di Leonardo e Ginevre. Da ragazzina, però, diversamente dalle sue coetanee, Anna Valle non ha mai sognato il matrimonio. “Da ragazza non ho mai sognato il matrimonio e i figli come massima realizzazione. A differenza di altre ragazze, non era nei miei progetti. Poi tutto è cambiato quando ho incontrato Ulisse e solo allora abbiamo deciso di avere un figlio, tra l’altro in un tempo brevissimo“, confessa l’attrice a La Nazione. L’ex Miss Italia, inoltre, è convinta che l’amore eterno esista, ma che vada coltivato giorno dopo giorno. “Perchè in una coppia l’amore sia eterno, va nutrito. Non bisogna mai dare niente per scontato, questo l’ho imparato da Ulisse. La propria individualità non dev’essere annullata, sennò quando ti vedi non ti racconti più niente. Bisogna tenere il motore acceso ed essere pronti a ripartire”.

ANNA VALLE E IL RAPPORTO CON I SOCIAL

A differenza di molte colleghe, Anna Valle confessa di non amare molto i social network. Pur essendo convinta che sia un mezzo per restare in contatto con i fans, l’attrice confessa di non avere un buon rapporto con Facebook, Unstagram e vida dicendo. “Sono socievole ma non social. Non mi viene istintivo fotografare i momenti della mia vita. Mi piace entrare in casa e chiudere la porta, incontrare gli amici, ma di persona, non virtualmente. Non ho neanche whatsapp”, spiega l’attrice. Internet, inoltre, secondo Anna Valle, ha cambiato anche il mondo dello spettacolo. “Oggi con internet e con i social è cambiato tutto. Hanno portato via il sapore della selezione che, per sua natura, è lenta. Miss Italia è un’istituzione che ha un po’ perso attrattiva nei confronti delle ragazze di oggi”, conclude.

