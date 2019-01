FABIO FERRO CHI E’/ Il chirurgo pediatrico con l’hobby delle immersioni (Nuovi eroi)

Va in onda stasera la puntata dei Nuovi eroi con protagonista Fabio Ferro. Il dottore, chirurgo pediatrico al Bambino Gesù di Roma, è stato decorato dal Presidente Mattarella entrando a far parte dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il programma è infatti prodotto da Stand by me in collaborazione col Quirinale. La voce fuori campo di Veronica Pivetti racconta le belle storie di alcuni eroi moderni, primo fra tutti proprio il dottor Ferro. Da oltre cinquant’anni, Fabio viaggia per il mondo per aiutare centinaia di bambini nelle zone povere del mondo. Dall’Argentina alla Tanzania, da Sarajevo alla Somalia, la missione del chirurgo si estende per chilometri e chilometri. Ferro è attualmente primario dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ma il suo operato non si limita alle quattro mura dello studio. Anzi: varca ogni confine e si estende a tutto il mondo.

Fabio Ferro, il medico-fotografo

Fabio Ferro è specialista in andrologia infantile. “Un caso mi ha portato ad approfondire le malformazioni genitali dei bambini”, spiega ad Adnkronos. Tutto è partito dalla richiesta di scrivere un articolo sul criptorchidismo, vale a dire sul problema della mancata discesa dei testicoli, che interessa l’1% dei bambini. In quell’occasione ho capito che questa malformazione era ben lungi dall’essere chiarita in tutti i suoi aspetti”. 6mila i casi operati in pochi anni. Tutto iniziò nel ‘73 a Buenos Aires, per poi approdare in Tanzania, dove si è occupato di 100 bambini positivi all’Hiv. Oltre alla medicina, lo appassionano le immersioni e la fotografia. “A 18 anni mi regalarono la prima macchina fotografica subacquea”. E da allora fu un crescendo di successi. Tra le altre cose, non a caso, è anche medaglia d’oro dell’American Society of Underwater Photography.

