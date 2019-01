Dino Abbrescia piange in diretta a Vieni da me/ “Dopo anni ho regalato un cane a mio figlio e lui…”

Dino Abbrescia, ospite di Caterina Balivo insieme alla collega Carolina Rey con cui recita nel film “Compromessi sposi”, racconta un episodio particolare della sua vita privata. Dopo Lory Del Santo che si è commossa nel ricordare i momenti più importanti della sua vita, anche Dino Abbrescia non trattiene le lacrime di fronte ad a filmato del figlio Nico. Il bambino, da tempo chiedeva ai genitori un cane, ma sia Dino Abbrescia che la compagna Susy Laude non avevano mai preso in considerazione la cosa fino a quando il bambino non conquista il cuore del padre con una frase. “Un giorno stavamo tornando a casa e lui ha visto un senzatetto con un cane e mi ha detto: ‘papà, secondo me quella è la persona più ricca del mondo’. Poi è andato dalla madre e ha detto: forse ci siamo”. Il cane, infatti, è arrivato poco dopo. Caterina Balivo ha così mostrato il filmato in cui il piccolo Nico sale in auto e si ritrova davanti un cucciolo scoppiando a piangere. Nel vedere le immagini del suo bambino, anche Dino Abbrescia non trattiene le lacrime.

L’AMORE TRA DINO ABBRESCIA E SUSY LAUDE

Ospite di Vieni da me, Dino Abbrescia ha avuto anche l’occasione di parlare della compagna Susy Laude con cui ha anche partecipato al talent show Dance, Dance, Dance. Caterina Balivo, rivolgendosi a Carolina Rey, chiede un pregio dell’attore pugliese. La giovane attrice dice: “è quello di avere una compagna fantastica che si chiama Susy Laude e che ha lavorato con noi nel film”, dice la Rey. La storia d’amore tra Dino Abbrescia e Susy Laude è stata coronata dalla nascita del figlio Nico, ma non dal matrimonio. La coppia si è conosciuta sul set della miniserie La scelta di Laura, nel 2009 e da allora fanno coppia fissa. Un amore solido e maturo di cui proprio l’attrice, qualche tempo fa, ha parlato a Vanity Fair raccontando il primo incontro: “Una sera che eravamo usciti, mi sono allacciata il casco del motorino, e gli ho detto: “Se vengo da te?” E lui: “Mi sa che hai bisogno di essere coccolata”. Da allora mi coccola da otto anni“.

