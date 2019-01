Francesco Liotti è Gigi Lamento, La Compagnia del Cigno/ “Grazie alla serie ho capito che…”

Francesco Liotti, Gigi Lamento ne La Compagnia del Cigno, ha parlato a DiPiù Tv svelando che: “Grazie alla serie ho capito che voglio fare l’attore come mio papà“. Un rapporto intenso con Daniele, suo padre, che l’ha portato a iniziare la carriera con tutti gli occhi addosso: “Sì, sono un figlio d’arte. Mio padre però non ha influito sulla mia decisione. Sono io che ho capito che la recitazione è la mia strada. Vorrei arrivare però ad essere bravo come lui”. Francesco racconta anche la sua audizione per la serie: “Se oggi sono in televisione è grazie alla mia passione per la musica. Quando mi sono presentato al provino, mi hanno detto che il personaggio che avrei dovuto interpretare era un chitarrista che soffriva per amore. A quel punto ho preso il microfono e ho iniziato a intonare un brano che avevo scritto anni prima, pensando alle mie pene d’amore. E’ andata così bene che non solo mi hanno preso, ma mi hanno anche chiesto di cantare la mia canzone in tv. Per me è stata una doppia soddisfazione“.

Francesco Liotti è Gigi Lamento, La Compagnia del Cigno: “Sono single e…”

Francesco Liotti ha raccontato anche la sua situazione sentimentale a DiPiù Tv. Gigi Lamento de La Compagnia del Cigno ha svelato di aver scritto una canzone per la sua ex fidanzata proprio come il suo personaggio, ma ha anche aggiunto: “Sono ancora innamorato di lei? No, è acqua passata. E’ successo davvero molto tempo fa. Ora sono single e sto bene così. Anche perché voglio concentrarmi solo sul mio lavoro e impegnarmi per costruire una carriera d’attore”. Sicuramente saranno molte le ragazze che avranno notato la sua bellezza, quella di un giovane ragazzo pieno di talento, e saranno felici di saperlo single. Al momento però Francesco ha dichiarato di non essere in cerca dell’amore, ma dell’affermazione professionale. Chissà chi sarà la ragazza che gli farà cambiare idea, dandogli la voglia finalmente di riscoprire la parola amore così nella serie televisiva come nella vita di tutti i giorni.

Dai primi provini a La Compagnia del Cigno

Con la parte di Gigi Lamento ne La Compagnia del Cigno Francesco Liotti ha capito di voler ripercorrere le orme di suo padre Daniele e dunque di fare l’attore. Ma come è iniziata la sua carriera? Gliel’ha chiesto DiPiù Tv a cui ha risposto senza giri di parole: “I primi provini li ho fatti quando ero ancora uno studente del liceo linguistico. Li feci però senza preparazione e quasi per gioco. Infatti sono andati tutti male. Dopo il diploma mi sono iscritto all’Università a Scienze della comunicazione. Ho capito ben presto però che non era la mia strada e ho mollato tutto. Anche perché il desiderio di diventare attore era rimasto lì dentro di me. Mio padre mi aveva detto che per diventare un bravo attore bisognava studiare e allora mi sono iscritto a un corso di recitazione“. Da lì a La Compagnia del Cigno per Francesco il passo è breve: “Mentre frequentavo il corso mi hanno chiamato per il provino. Mi hanno preso e così per la prima volta ero finalmente ad essere sul set, quel set dove in passato avevo accompagnato mio padre così tante volte”.



