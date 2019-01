Alessandra Cantini/ Video, la scrittrice “antifemminista” torna da Chiambretti indosserà le mutandine? (#Cr4)

Anti-femminista convinta, Alessandra Cantini, ospite a Cr4 – La Repubblica delle Donne, non ha alcun pelo sulla lingua e dimostra di avere quel fegato necessario ad affrontare persino una personalità decisa come quella di Vladimir Luxuria. Forse è anche per questo che è sempre più in vista, inquadrata come il personaggio del momento da tenere d’occhio. La scrittrice dal capello biondo non si è fermata di fronte alla decisione di Luxuria di discutere di tematiche femminili. Ospiti de Alla Lavagna, le due donne si sono contese il diritto di parola. Alessandra Cantini esporrà di certo le sue idee in termini di femminismo questa sera, mercoledì 24 gennaio 2019, su CR4 – La Repubblica delle Donne. In ballo un evento scottante di questi giorni, l’accusa al noto brand Gilette di aver distribuito uno spot pubblicitario eccessivo, ma solo per l’estrema difesa dell’universo femminile.

Alessandra Cantini, Cr4 – La Repubblica delle Donne: quando la politica diventa piccante

La politica diventa piccante con Alessandra Cantini, stasera a Cr4 – La Repubblica delle Donne, che sui social ha già attivato la sua campagna per formare una lista civica particolare. La scrittrice è infatti alla ricerca di candidate e candidati per realizzare una lista da ‘e-reazione’, come scrive nel suo ultimo post su Facebook. Interessanti le reazioni dei fan in realtà, divisi fra l’emozione di vederla immortalata in una posa audace e chi invece preferisce farle notare qualche errore di grammatica. Clicca qui per vedere il post di Alessandra Cantini. Forse è anche per questo che la Cantini è sempre più in vista, osannata per le sue idee libere contro il maschio femminista. Una cruda realtà che nasconde un estremismo, come scrive in copertina del suo libro Sacro Maschio. Al bando ogni ipocrisia, un vestito che alla giornalist va fin troppo stretto. E non solo per via dei suoi outfit minimalisti. In difesa della donna/femmina, che mette il coraggio di mostrarsi come meglio crede di frontte a tutto e tutti. “Perché bisogna sempre tappare la bocca a chi dice la verità?”, fa notare in un’intervista al Corriere dello Spettacolo. Innegabile che il suo modo di porsi provocante e provocatorio le abbia permesso di attirare su di sé i riflettori nazionali, ma bisogna sempre considerare che dietro c’è tanto studio e nessuna gonna alzata di fronte al potente di turno. Il suo obbiettivo? Far riflettere gli uomini ed i ben pensanti, missione che si augura di raggiungere grazie allo spettacolo e non solo. Punta in alto la Cantini, soprattutto come “aspirante diplomatica” e come sognatrice ambiziosa: conquistare il Nobel per la pace e cambiare i diritti delle donne così come sono trattati nella carta dell’ONU.

