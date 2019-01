Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo/ “Se chiamasse il GF ci andrei, ma prima ci sono i figli”

Nicolò Zaniolo è senza dubbio uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, ma a rubare la scena in questi giorni nella famiglia Zaniolo vi è anche la mamma dello stesso. Francesca Costa è una splendida 41enne che non fa nulla per nascondersi, e spesso e volentieri la si trova su Instagram fra stories, selfie ammiccanti e scatti mozzafiato in bikini. «Sono semplicemente una mamma che segue suo figlio», si “difende” la genitrice, che vive a Roma, lontano dalla famiglia (che si trova in Liguria a La Spezia), proprio per accudire il talentuoso calciatore: «La distanza si fa sentire – dice la donna intervistata dai microfoni de Il Secolo XIX – ma lo facciamo per lui. Nicolò non guida e lo porto agli allenamenti. La sera torniamo e preparo la pasta al pomodoro». Il padre, Igor, è stato un calciatore di buon livello e attualmente gestisce un bar e si occupa dell’altra figlia, Benedetta. La madre, invece, passa il tempo a stare dietro al figlio, e nel contempo, a curare la propria immagine social: «Di sicuro il fatto che sia ancora giovane – racconta Francesca – mi fa essere una mamma che ha un figlio al centro dell’interesse generale, però le foto non le ho messe colte da voglia di celebrità. Sono sempre state sul mio profilo. Mi piace fotografarmi, amo lo sport e curo il mio fisico. Poi se fanno colpo mi fa piacere, ma non c’è niente di male».

MAMMA NICOLÒ ZANIOLO: “SE CHIAMA IL GF”

E chissà che in un futuro prossimo non arrivi qualche chiamata dalla televisione: «Be’, se arrivasse una chiamata da un reality come il Grande Fratello, allora sì. Ma niente calcio». Ma la cosa importante, per ora, è che Niccolò resti sereno: «Lui deve essere tranquillo e giocare». In attesa di un’eventuale convocazione nel piccolo schermo, la Costa si dedica a ciò che più le piace fare: «Fare shopping tra un allenamento e l’altro», sempre con il pensiero al marito Igor: «Ci siamo conosciuti in un salone di bellezza che gestiva mia cugina. Lui andava a fare le lampade. C’erano tante ragazze che volevano vedere i calciatori. Ci siamo conosciuti, sposati e poi è nato Nicolò».

