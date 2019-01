GISELLE DOS SANTOS LORA LAMIA DONIN/ Chi è la sosia di Beyonce che arriva da Chiambretti (#CR4)

Arriva sulla tv italiana la sosia di Beyonce. Torna l’appuntamento con #CR4 – La Repubblica delle Donne, lo show del mercoledì sera condotto da Piero Chiambretti su di Retequattro. Tantissimi gli ospiti previsti durante l’appuntamento di mercoledì 23 gennaio 2019 che vedranno in scena Alba Parietti e Alda D’Eusanio, le due opinioniste de L’Isola dei Famosi, ma anche Giacomo Urtis e Antonio Spagnolo. Il chirurgo dei vip e l’ex fidanzato di Roberto Bolle saranno in studio per parlare di ritocchini e chirurgia e per l’occasione ci saranno due pazienti davvero speciali. La prima è, appunto. Giselle Dos Santos Lora Lamia Donin conosciuta come la sosia di Beyoncè e Marina Castelnuovo, sosia di Liz Taylor. Si parlerà naturalmente di chirurgia estetica e della mania di alcune persone comuni di arrivare ad assomigliare a tutti i costi al loro beniamino.

Giselle Dos Santos Lora Lamia Donin, la sosia di Beyonce

La società moderna oggi propone dei canoni di bellezza alcune volte davvero irraggiungibili. Per alcune persone l’unica e sola possibilità di realizzare il proprio ideale di bellezza è quello di ricorrere alla chirurgia estetica. Lo sa bene Giselle Dos Santos Lora Lamia Donin, una delle ospiti della nuova puntata di #CR4 – La repubblica delle donne. La ragazza, infatti, è una grandissima fan di Beyoncè considerata la regina della musica pop mondiale. Beyoncè non è solo una bravissima artista, capace di incantare le platee di mezzo mondo, ma anche una bellissima donna. Corpo da sballo e curve mozzafiato rendono Beyoncè uno dei canoni di bellezza più seguiti ed invidiati al mondo. Lo sa bene Giselle Dos Santos che, ispirandosi proprio alla cantante di “If I were a boy”, si è sottoposta ad una serie di interventi di chirurgia estetica per assomigliare alla sua beniamina. Un percorso importante, non solo economicamente, che ha cambiato volto e vita della giovane ragazza che oggi viene considerata la sosia di Beyoncè. Di questo e tanto altro la ragazza discuterà nel salotto di Piero Chiambretti in compagnia dei chirurghi estetici Giacomo Urtis e Antonio Spagnolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA