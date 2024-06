Piero Chiambretti: chi è, la figlia Margherita e la mamma Felicita/ “La mia bambina assomiglia molto…”

Piero Chiambretti e il dolore per la morte di mamma Felicita

Nella vita di Piero Chiambretti, l’amore non è mai mancato, ma due sono le donne più importanti della sua vita ovvero mamma Felicita e la figlia Margherita che, come ha raccontato più volte il conduttore, assomiglia tantissimo all’adorata nonna. Piero Chiambretti è sempre stato legatissima alla madre che è venuta a mancare nel 2020 dopo essere stato colpita dal covid come ha poi raccontato successivamente lo stesso conduttore in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero.

“Se penso a quel maledetto marzo del 2020, quando se n’è andata, mi chiedo come sono riuscito a venirne fuori. Quando lavoro sono forte, ma nella vita privata sono molto sensibile e fragile. Eppure sono andato via con le mie gambe dall’ospedale, lo stesso da cui mia madre non è più uscita. Ce l’ho fatta, ma dentro mi porto un dolore immenso”, ha raccontato Chiambretti che, nelle varie interviste, non perde occasione per ricordare la mamma.

Piero Chiambretti e l’amore per la figlia Margherita

La nascita della figlia Margherita ha cambiato totalmente la vita di Piero Chiambretti che, con la figlia, ritrova il suo lato infantile riuscendo a trascorrere con lei dei momenti divertenti e spensierati. “Margherita l’ho avuta tardi, è l’amore della mia vita”, scrive il presentatore nel suo libro “Chiambretti – Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita”.

“Per mia figlia darei la vita, a lei dedico tutto il mio tempo”, ha aggiunto ancora Chiambretti che, sui social, condivide spesso i momenti che trascorre con la sua bambina che ormai ha compiuto 13 anni ed è nata dalla relazione con Federica Laviosa con cui l’amore è finito nel 2016.

