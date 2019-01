Lady Gaga, A Star is Born/ “La mia amica morta di cancro mi ha ispirato per…”

Tutto è pronto per la grande notte degli Oscar 2019 dove Lady Gaga sarà ancora protagonista proprio come è successo qualche giorno fa ai Golden Globes. Cerimonia un po’ diversa, magari più solenne, ma si spera un successo maggiore per A Star is Born il film che l’ha consacrata, come se ce ne fosse ancora bisogno, alla recitazione e allo spettacolo. Dietro la sua interpretazione, però, si nasconde qualcosa di immenso e doloroso che lei stessa adesso, a distanza di mesi, ha voluto raccontare. Il film è uno dei candidati per l’Oscar ma sembra che oltre a raccontare una grande storia d’amore tra due musicisti abbia permesso alla star di vivere un momento catartico che le ha permesso di superare e interiorizzare la morte di una cara amica che ha perso la sua lotta contro il cancro. Il retroscena raccontato da Lady Gaga riguarda un’altra canzone del film ovvero I’ll never love again e ha colpito dritto al cuore i suoi fan.

IL RACCONTO DI LADY GAGA

In particolare, nel backstage del film pubblicato con il titolo The Road To Stardom: Making A Star Is Born, Lady Gaga ha raccontato che la scena drammatica del film in cui canta I’ll Never Love Again era legato proprio al grande dolore provato nella sua vita personale per via della morte di una cara amica, notizia che l’ha raggiunta e travolta proprio mentre si trovava sul set del film. La stessa artista ha raccontato che Sonja Durham, una delle sue più care amiche, è stata portata via dal cancro dopo una grande e dura lotta che alla fine l’ha vista sconfitta e lei stessa ha spiegato: “Ricordo quel giorno come molto triste per me. Ho lasciato il set”. D’accordo con il regista e coprotagonista Bradley Cooper, ha deciso di rimandare le riprese ma lei è tornata proprio per cantare quella canzone e dedicarlo alla sua amica Sonja.

