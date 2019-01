Marco Baldini: “Aurora mi ha salvato la vita”/ “Stavo per uccidermi, poi l’ho incontrata in un bar e…”

Marco Baldini è tornato a sorridere alla vita. Merito di Aurora, la donna che non solo gli ha ridato fiducia nell’amore, ma che gli ha salvato anche la vita. Ai microfoni del settimanale Nuovo, Marco Baldini racconta il primo incontro con Aurora e la nascita della loro bellissima storia d’amore. “Con Aurora siamo inseparabili” – dice Marco Baldini a Nuovo nell’intervista con cui ha deciso di presentare al pubblico la donna che gli ha salvato la vita – “Ha 34 anni e il suo nome è di buon auspicio perchè ricorda l’inizio di una nuova giornata, quindi di una nuova vita: la mia. Ci siamo conosciuti in una situazione un po’ particolare perchè io ero disperato e volevo buttarmi dalla finestra, ma i destino mi ha aiutato e da allora la mia vita è cambiata”. Quando Aurora ha incontrato Marco Baldini, non sapeva chi fosse e, di conseguenza, non conosceva neanche la sua storia. L’incontro con Aurora ha permesso a Baldini di ricominciare a vivere e dimenticare la fine del matrimonio con Stefania Lillo.

MARCO BALDINI: L’APPELLO PER TORNARE A LAVORO

Oltre ad aver ritrovato l’amore, Marco Baldini spera anche di poter avere una nuova possibilità per tornare a lavoro. “Vorrei una nuova dignità professionale. Non chiedo di diventare ricco, ma soltanto una seconda possiblità” – confessa Badini che poi aggiunge – “devo tornare a fare i mestiere che ho sempre amato e fatto. Mi hanno proposto un progetto: Polvere di stelle, dovrei intervistare in tv i personaggi che dal successo sono finiti in disgrazia. Penso che vogliano presentarlo al nuovo direttore di Raidue, Carlo Freccero. Incrociamo le dita“.Oltre all’amore e al lavoro, Baldini ha anche parlato di Fiorello, compagno di tantissime avventure professionali: “lui mi ha dato una mano offrendomi lavoro e gliene sarò sempre grato. Io avevo urgenze economiche e ho sbagliato mandandolo a quel paese. La colpa è stata mia“, racconta. Dopo quell’episodio, Baldini e Fiorello hanno fatto pace, ma “sono saltate fuori le intercettazioni in cui usavo parole forti nei suoi confronti. Ho sbagliato”. I due non si sentono ormai da un anno: Badini riuscirà a recuperare il rapporto con lui?

