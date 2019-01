Mariano Catanzaro, appello ad Emanuela Tittocchia/ “Credo ancora nella nostra storia. Biagio D’Anelli? Deve..”

Mariano Catanzaro, dalle pagine de settimanale Nuovo, lancia un appello ad Emanuela Tittocchia svelando di credere ancora nella loro storia. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice hanno avuto una breve storia durata quindici giorni, ma Mariano è sicuro di aver capito chi è davvero Emanuela e di poterla rendere felice. A scateante la crisi tra i due sarebbero state delle foto in cui Emanuela Tittocchia e il suo ex, Biagio D’Anelli, si baciano. Le immagini hanno spiazzato Mariano Catanzaro che, a Nuovo, dice: “Non me l’aspettavo. Da quel che mi ha detto Emanuela, alla festa, lei e Biagio stavano l’uno da una parte e uno dall’altra. Ci sono rimasto molto male, per me è una grande delusione”. Mariano, però, più che su Emanuela, punta il dito contro Biagio D’Anelli invitandolo a farsi da parte: “Biagio, fatti da parte. Io non ti temo e non penso che tu possa intrommeterti tra me ed Emanuela. A D’Anelli piace stare al centro dell’attenzione e fare il galletto, ma credo che difficilmente possa creare qualcosa di concreto in amore. Per quello che vedo in tv lui è tutto fumo e niente arrosto”, spiega l’ex tronista napoletano.

MARIANO CATANZARO: APPELLO AD EMANUELA TITTOCCHIA

Mariano Catanzaro non ha alcuna intenzione di arrendersi e rinunciare ad Emanuela Tittocchia. L’ex tronista, infatti, è convinto di poter ancora essere felice accanto all’attrice e, al settimanale Nuovo, spiega: “Senza presunzione, penso di saper leggere negli occhi delle persone e ritengo che tra noi non sia finita, abbiamo lasciato la cosa a metà. Credo ancora nella nostra storia”. L’ex tronista, però, non nasconde di essersi preso in giro non sapendo nulla del bacio tra la Tittocchia e Biagio D’Anelli e alle parole dell’attrice che l’ha accusato di averla usata per visibilità, risponde così: “lei dice che sono dichiarazioni inventate di sana pianta e io non ho certo approfittato della sua popolarità. I momenti più belli erano quelli in cui stavamo soli. Era Emanuela che voleva farsi vedere in giro mentre io cercavo l’intimità con lei”. Nonostante le ruggini, tuttavia, Mariano non chiuede le porte ad Emanuela: cosa farà la Tittocchia? Darà un’altra possibilità all’ex tronista?

