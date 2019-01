Adriana Lima e Metin Hara si sono lasciati?/ Addio alle foto di coppia: “Ci siamo resi conto che…”

Il bellissimo angelo di Victoria’s Secret Adriana Lima è tornata single? E bastato un piccolo cambiamento sui social per gridare allo “scandalo” o, comunque, alle novità. Ma cosa è successo di preciso? La modella è in pieno subbuglio e la sua vita sta affrontando una serie di cambiamenti importanti e non solo dal punto di vista lavorativo visto che, ha da poco detto addio a Victoria’s Secret dopo 18 anni, e lo stesso avrebbe fatto nella sua vita privata dicendo addio allo scrittore turco Metin Hara. Al momento si tratta solo di pettegolezzi che hanno preso vita con la sua decisione di spazzare via dal suo profilo Instagram le foto di coppia ma manca ancora un comunicato ufficiale.

LA FINE DELLA LORO RELAZIONE

La storia di Adriana Lima e Metin Hara, se la rottura fosse confermate, è durata poco meno di un anno e mezzo e ha permesso alla top brasiliana, mamma di Sienna, 5, e Valentina, 8, di tornare single e con una vita da ricostruire sia per quel che riguarda il lavoro che per la sua vita privata. A riportare la presunta notizia è stato People che ha parlato di un’ultima foto di coppia che risalirebbe addirittura allo scorso ottobre ma con una didascalia dello scrittore che aveva già adito a dubbi ovvero: “Il vero coraggio di un uomo è mostrare le sue cicatrici”. Quando i due hanno ammesso la loro relazione hanno confermato: “Ci siamo resi conto che proviamo dei sentimenti l’uno per l’altra”. Arriverà anche la comunicazione relativa alla loro rottura? I segnali social potrebbero trovare conferma o meno, ma la fine della loro relazione sembra ormai certa.

