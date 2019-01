Enrico Ruggeri, incidente stradale verso Sanremo/ Foto: “400 metri di testa-coda su un viadotto”

Brutto incidente stradale per Enrico Ruggeri, ma per fortuna senza conseguenze. Il cantante è uscito illeso dopo 400 metri di testa-coda con la sua auto in un viadotto. Per fortuna a riportare i danni importanti è solo il veicolo. Lo dimostra la foto pubblicata da Ruggeri sul suo account Instagram. L’artista ha condiviso lo scatto della sua macchina incidentata, con la seguente didascalia: «Dopo 400 metri di testa-coda su un viadotto non è neanche conciata così male. Grazie a @riknocera anche da parte di @lavalentinaspada e @stefaniaalati #incident #ice #survivor #ohmygod #fear #miracle #culo». Non sembrano casuali gli hashtag usati da Ruggeri nel post (clicca qui per visualizzarlo), anzi sottolineano la pericolosità di quello che gli è successo. Dai tag si capisce anche che non era da solo: con lui c’erano anche due passeggere, Stefania e Valentina, anche loro uscite fortunatamente senza danni dall’incidente stradale.

ENRICO RUGGERI, INCIDENTE STRADALE VERSO SANREMO

La disavventura a lieto fine risale alla serata di ieri, quando Enrico Ruggeri nel suo viaggio verso Sanremo è andato in testa-coda sull’A10 Genova-Ventimiglia, poco prima di Savona. Lo rivela Sanremonews, che fornisce anche alcuni dettagli dell’incidente stradale. Il cantante era a bordo della sua Maserati: alla guida c’era il suo autista e parte del suo staff. Dopo aver toccato un paio di volte il guardrail, l’auto si è fermata a bordo della carreggiata senza coinvolgere altri mezzi. Non si esclude che il brutto incidente stradale sia avvenuto per il maltempo che ieri imperversava nel savonese. Le tre persone che erano a brodo dell’auto sono poi scese dal mezzo per controllare la situazione, poi hanno proseguito il viaggio verso Sanremo. I danni all’auto sono stati abbastanza ingenti, ma quel che conta è che Enrico Ruggeri stia bene e infatti oggi ha partecipato alle prove all’Ariston.

