Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 24 gennaio 2019: Acquario contrariato e polemico, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 24 GENNAIO 2019

L’oroscopo di oggi, 24 gennaio 2019, di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino quelle che sono le vicende segno per segno. Come ogni giorno ha tenuto la sua consueta rubrica sull’emittente radiofonica LatteMiele con la rubrica Latte e Stelle. L’Acquario è stato un po’ contrariato e polemico, la settimana è iniziata un po’ così e come il Leone c’è grande bisogno dell’attenzione di altre persone. Ma c’è una grande differenza, il Leone ha sempre bisogno di competere mentre l’Acquario non pensa agli altri e fa le cose per sé stesso. Ci si ricorda che i cambiamenti sono in corso. La Bilancia con un Mercurio dal transito importante riceve molto aiuto. Questo aiuto si manifesta nel lavoro e nel desiderio di evadere. Se ci sono state delle incomprensioni o delle lontananze sarà possibile ricucire uno strappo e in ogni caso restano sempre tensioni. Attenti a un Capricorno o Cancro che potrebbe essere un po’ troppo statica per voi. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

SAGITTARIO AGITATO, NÈ CARNE NÈ PESCE

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare né carne né pesce per la giornata di oggi 24 gennaio 2019. Il Cancro è insoddisfatto di questo periodo, non riesce a rendere come vorrebbe e si sente anche un po’ bloccato. Forse è il caso di gestire le emozioni con un po’ di tranquillità ed evitando di farsi travolgere dalle ansie. Il Sagittario è in stato febbrile, si sente un po’ agitato perché rischia di prendere delle cantonate davvero pesanti. Si vive una grande passione e forse è il caso di prendere delle decisioni ferme. Si aspettano delle notizie dal lavoro, però non è consigliabile prendere delle decisioni immediatamente. Il Capricorno è in un momento interessante, nel quale può vivere delle situazioni interessanti sotto il punto di vista dell’amore soprattutto. Un’offerta importante può portare a una crescita sotto diversi punti di vista.

GEMELLI ATTENZIONE, TOP E FLOP

Andiamo ora a vedere i segni top e flop per la giornata seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il segno dei Gemelli deve fare molta attenzione nel gestire un periodo in cui non tutte le cose vanno come si vorrebbe. C’è stato uno sbandamento dal punto di vista fisico che porta a dover ragionare su quello che si farà anche nei prossimi giorni. Il Toro vive una giornata interessante che può portare a una crescita sotto diversi punti di vista. Questo è un momenti in cui forse è il caso di buttarsi anche in diverse situazioni che possono portare a una crescita esponenziale. La Vergine vede entrare la Luna nel segno a garantire grande tranquillità e ottimi risultati. Il recupero può essere possibile, entro la prossima settimana però sarà importante cercare di ragionare ed evitare delle polemiche. Per il Leone queste sono giornate importanti che possono portare a crescere sotto diversi punti di vista. Le prossime settimane saranno molto importante dal punto di vista emotivo.



