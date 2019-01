Ariana Grande accusata di plagio?/ 7 Rings, un pezzo a venti mani che sa di “già sentito”

Ariana Grande è finita nuovamente sotto i riflettori e questa volta non per via della fine del suo rapporto con l’ormai ex fidanzato e le frecciatine che i due si sono rivolti in rete e in tv, ma per la sua musica. A mettere al centro della disputa la bella star di Boca Raton, è stata la sua ultima hit ovvero 7 Rings che, nonostante sia stata scritta addirittura a 20 mani, a più di un artista ricorda qualcosa di già sentito e di già visto. Dov’è il confine tra quello che si può usare come “campionamento” e quello non si può non è ancora stato stabilito ma quello che è certo è che le accuse arrivano via social o via web ma non sono ancora finite sulla scrivania di un giudice e di qualcuno esperto in diritti. Solo voci, quindi, e qualcuno azzarderebbe che è solo voglia di speculare brillando di una luce che non è propria, fatto sta che il brano è già un successo.

ARIANA GRANDE ACCUSATA DI PLAGIO?

Ariana Grande quindi verrà accusa di plagio oppure no? In molti se lo chiedono e mentre la verità tarda ad arrivare sulla questione, sembra che gli artisti che la accusano di aver copiato si stiano moltiplicando ma senza mai aver fatto niente di concreto. Il nocciolo della questione è che 7 Rings sarebbe un pot-pourri di suoni e parole già sentite e già usate ma alla fine tutto è lecito soprattutto quando non ci sono leggi ben chiare ad impedirlo e alla luce del fatto che il pezzo porta ben dieci firme ovvero quella della stessa Ariana Grande e poi quella di Charles Anderson, Tayla Parx, Tommy Brown, Kimberly Krysiuk, Michael Foster, Njomza Vitia e Victoria Monét. A fare da cornice c’è anche la coppia d’oro dei musical ovvero quella formata da Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Sono proprio loro che hanno permesso di tratte il “meglio” da My favorite things del famoso musical Tutti insieme appassionatamente. Ariana promossa e, almeno per ora, lontana da denunce formali.

