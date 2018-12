ARIANA GRANDE STA MALE/ Cancellato il concerto di Capodanno a Las Vegas

Ariana Grande ha annullato il concerto di Capodanno a Las Vegas. L’artista di “Problem” non sta bene e sui social annuncia: “Vegas, sto attualmente lavorando su alcuni problemi di salute e sono dispiaciuta che non potrò vedervi questo fine settimana”. Problemi di salute per l’artista americana, che si augura di poter recuperare il concerto il prossimo anno “Ti amo e non vedo l’ora di vederti e di farti l’anno prossimo”! Stando a quanto rivelato dal sito TMZ, la cantante si è ammalata di bronchite che non le permetterebbe di volare a Las Vegas e tenere il concerto dell’ultimo dell’anno.

Ariana Grande ricorda l’ex Mac Miller

Del resto il 2018 è stato un anno da dimenticare per Ariana Grande: dapprima la morte dell’ex fidanzato Mac Miller, morto suicida. “Davvero non voglio più essere su questa terra” aveva scritto sui social la cantante: “sto facendo del mio meglio per restare qui per te, ma in realtà non so quanto potrò ancora durare. Tutto quello che ho mai provato a fare è stato aiutare le persone, ricorda che te l’ho detto”. La cantante ha ricordato il rapper con un bellissimo messaggio su Instagram: “Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato quando avevo diciannove anni e lo farò sempre. Non posso credere che tu non sia più qui, non riesco davvero a capirlo”. La vita di Ariana Grande è stata poi scossa dalla fine della storia d’amore con Pete Davidson fino all’attentato del 22 maggio 2017 di Manchester. Una tragedia che ha cambiato la vita dell’artista: “sono devastata” aveva scritto pochi giorni dopo sui social.

L’attentato di Manchester

Sicuramente l’attentato di Manchester ha avuto delle conseguenze per Ariana Grande che ha dichiarato di soffrire di un disturbo post-traumatico. “Ho un disturbo post-traumatico. Molti hanno subito gravi perdite nell’attentato. Credo di non essere neanche in grado di parlare della mia esperienza, non dovrei dire che non sarò mai in grado di parlarne senza piangere. Detesto ammetterlo, ma l’ansia è davvero il segno del trauma” ha rivelato lo scorso agosto 2018 facendo preoccupare i fan. Ora la notizia dell’annullamento dello show di Las Vegas per motivi di salute: la cantante ha precisato che è dispiaciuta per quanto successo, ma che sta già lavorando per recuperare al più presto la data.



