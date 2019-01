Sanremo 2019, outfit e look/ Le firme scelte da Claudio Bisio: Anna Tatangelo con un nuovo colore di capelli?

Non soltanto canzoni al Festival di Sanremo 2019. Come ben sapete, la kermesse musicale in arrivo dal prossimo 5 febbraio, regalerà al pubblico oltre che emozioni canore, anche outfit da copiare, abiti griffati e brand innovativi. Tra le ultime novità, si è scoperto per esempio, cosa indosserà Claudio Bisio. Come ben sapete, il noto attore farà da spalla a Claudio Baglioni e con loro due, anche la brillantissima Virginia Raffaele. L’indiscrezione giunge tra le pagine del settimanale Oggi, che ci parla di una griffe differente per sera. Attualmente, gli stilisti certi sarebbero tre e quindi l’appello, mancherebbero altre due firme. Confermatissimi per vestire Bisio, Giorgio Armani, Etro e Salvatore Ferragamo. Gli altri due nomi, sono attualmente in fase di valutazione. Molto probabilmente però, se le indiscrezioni non mentono, il conduttore sceglierà: Gucci e DSquared2. Non si conoscono ancora dettagli su chi vestirà Claudio Baglioni e Virginia Raffaele che, essendo l’unica donna dello show, è probabile che indossi più di un vestito differente a sera, con la media di circa tre cambi a puntata.

Sanremo 2019, anche Anna Tatangelo sconvolge il look

E se si conoscono i primi dettagli dell’outfit che verrà indossato da Claudio Bisio, c’è grandissima attesa anche di scoprire cosa indosseranno gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2019. Sempre il settimanale Oggi, ha regalato ai lettori, una piccola indiscrezione su Anna Tatangelo, tornata al teatro Ariston dopo la ritrovata pace tra le braccia di Gigi D’Alessio. E così, la cantante di Sora, avrebbe intenzione di sconvolgere estimatori e non con un look del tutto rinnovato e internazionale. I vestiti di Lady Tata saranno firmati da stilisti stranieri e, secondo la rivista si parla di sorprese anche nell’acconciatura e il trucco: “Probabile un nuovo colore di capelli”, si legge. Nel frattempo, per quanto riguarda la canzone della Tatangelo, di recente TV Sorrisi e Canzoni ha avuto modo di ascoltare in anteprima i brani e, secondo le opinioni di giornalisti e critici musicali, il suo brano sarebbe tra i migliori di questa nuova edizione in partenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA