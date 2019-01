Andrea Zelletta chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Video, 25enne modello: “non mi accontento”

Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nelle registrazione odierna del trono classico che andrà in onda la settimana prossima, Maria De Filippi ha annunciato il nome del tronista che prende il posto di Andrea Cerioli che ha concluso la sua seconda esperienza nel dating show di canale 5 scegliendo Arianna, ma chi è Andrea Zelletta. Dopo Damante e lo stesso Cerioli, dunque, la redazione di Uomini e Donne punta ancora su un altro Andrea. Il nuovo tronista ha 25 anni, fa il modello anche se la moda è capitata per caso nella sua vita e grazie al suo lavoro ha girato il mondo. “Sono un tipo ambizioso, frizzante e determinato” – spiega ne video di presentazione – “non mi piacciono le etichette e non mi piace giudicare dalle apparenze e spero che gli atri non lo facciano con me”, aggiunge ancora. Sicuro di sè, bello e affascinante, Andrea Zelletta spiega di odiare a monotonia e di voler sempre fare nuove esperienze come quella del trono.

ANDREA ZELLETTA: “IN AMORE E NELLA VITA NON MI ACCONTENTO”

Andrea Zelletta sogna di viaggiare, di avere un lavoro che lo faccia sentire sempre vivo e di avere una famiglia unita esattamente come quella in cui è cresciuto. “Da buon terrone una famiglia solida come la mia, con due genitori giovani che sanno essere amici e severi quando serve”. Ha avuto una sola storia importante iniziata con un colpo di fulmine. Andrea, infatti, crede che l’amore debba totalmente travolgerti per essere definito tale, ma qual è la ragazza che sta cercando? “Non ho un prototipo di donna ideale e non mi piace catalogare le donne, ma sono certa che la mia ragazza dev’essere ambiziosa e non si deve accontentare di una vita, ma soprattutto di un rapporto mediocre”, conclude aggiugendo di non volersi accontentare. Riuscirà a trovare, dunque, la donna dei suoi sogni dando vita ad una favola d’amore? Cliccate qui per vedere il video di presentazione.

