Chiara Ferragni, foto hot su Instagram / “Mamma in topless”: l’ultima provocazione scatena la polemica

Chiara Ferragni continua ad essere uno dei personaggi più amati ma al contempo discussi del web. Ogni scatto postato e immagine mostrata ai quasi sedici milioni di follower su Instagram attrae migliaia di commenti che non sempre sono positivi. Tantissime le volte in cui Chiara è stata giudicata una “cattiva madre” a causa di foto troppo hot mostrate a tutti. E se, all’inizio, molti di questi la ferivano, ora la Ferragni ha imparato a farsi scivolare addosso questo tipo di critica. Ecco perché, nelle ultime ore, ha postato su Instagram uno scatto che è una vera e propria provocazione. In topless, con le mani a coprire parzialmente i seni, Chiara Ferragni stuzzica gli haters, anticipando nella sua didascalia la tipica frase che tante volte ha letto tra i suoi commenti: “Ma sei una madre!”

CHIARA FERRAGNI SCATENA UNA NUOVA POLEMICA SUL WEB

Tante le volte nelle quali Chiara Ferragni è stata, infatti, criticata perché, in quanto madre, non dovrebbe mostrare al suo vasto pubblico social foto così “spinte”, che la vedono ben poco “coperta”. La risposta dell’influencer, moglie di Fedez e mamma di Leone, è però questa: un’altra scottante foto. La bellissima Chiara non ha paura delle critiche e se qualcuna non manca mai (anche in questo ultimo caso), c’è chi apprezza il suo coraggio e il suo essere oltre i soliti luoghi comuni. Eppure la polemica c’è e, sul profilo della Ferragni, si vede. “Ma oltre a mettere foto in cui sei mezza nuda non sai fare altro?” scrive un utente; e ancora “Ok il lavoro e la provocazione, però adesso è troppo!” scrive un altro. Insomma, nel bene o nel male, Chiara Ferragni fa sempre parlare di sé.

"But you're a mother" 😅





