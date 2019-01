Fidanzata Magalli?/ Chi è Giada Fusaro, il video in hotel insospettisce, lei: “siamo amici”

Giada Fusaro e Giancarlo Magalli, è amore? Gente ha pubblicato le foto dell’ultimo viaggio fatto dal conduttore de I Fatti Vostri e la nuovo fiamma, di 49 anni più giovane e con un passato doloroso, vittima del suo maestro di karate. Magalli ha recentemente ammesso di aver «trovato il nuovo amore» e contattato dal settimanale, ha aggiunto: «Il fatto è che questa vicenda sentimentale, che sta effettivamente allietandomi la vita in questi ultimi tempi, non è pronta per essere diffusa e reclamizzata. Non abbiamo, per una serie di motivi, interesse a farla diventare di pubblico dominio più di quanto non lo sia diventata avendone io accennato». E la ragazza in questione sarebbe la 22enne Giada, nota per un passato doloroso: vittima di abusi sessuali e oggetto del desiderio del predatore delle palestre di Lonato del Garda.

FIDANZATA MAGALLI, CHI E’ GIADA FUSARO

Il primo incontro è stato registrato proprio a I Fatti Vostri, con la giovane che ha raccontato il dramma vissuto. Una relazione non ancora resa pubblica ma che ha fatto parecchio discutere, in particolare grazie al lungo video pubblicato sul profilo Instagram della giovane, che ritrae l’arrivo di Magalli al Lefay Resort & Spa di Gargnano: grande confidenza tra i due, con il conduttore che prima di terminare il video afferma, «ecco gli occupanti della suite». Ma a frenare è proprio Giada: «Nessuna relazione con Magalli, tra noi c’è semplicemente una grande amicizia. Nulla di più». Gente sottolinea che potrebbe essere un tentativo per raffreddare gli animi su una storia ancora tutta da vivere…

