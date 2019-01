Magalli: “Baglioni sui migranti? Non il momento giusto”/ Video: “Freccero chiude I fatti vostri? Fregnaccia”

Giancarlo Magalli tra Sanremo, I fatti vostri e la vita privata: lunga intervista del conduttore televisivo ai microfoni di Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1. Dopo le critiche di Tony Renis, Magalli ha detto la sua sulla polemica su Claudio Baglioni per le parole sui migranti: «Un presentatore puo’ commentare l’attività politica? Un presentatore ha il diritto di avere delle opinioni come chiunque altro ma deve avere anche la delicatezza di esprimerle nei luoghi e nei momenti giusti. E forse la conferenza stampa del festival di Sanremo non è il momento giusto per una dichiarazione politica, io non lo farei, ecco. Però è legittimo, giusto e doveroso avere delle opinioni». Magalli non ha mai condotto il Festival canoro: «Per fortuna non è mai successo, vado in pellegrinaggio ogni anno per ringraziare…Ma un anno me lo chiese il Comune di Sanremo, attraverso la Rai, che diede il suo ok. Furono i discografici che si opposero», spiegando che «dissero che io facevo dell’ironia, mentre loro spendevano milioni per creare il look di un cantante e io con due battute, invece, lo avrei distrutto. Non a caso Baudo ha presentato Sanremo tredici volte e Corrado e Raimondo Vianello una sola volta: l’ironia a Sanremo non è voluta, il conduttore deve esser serio».

GIANCARLO MAGALLI TRA I FATTI VOSTRI E I FATTI…SUOI

Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibile chiusura de I fatti vostri per ordine di Carlo Freccero, neo direttore di Rai 2, ma Giancarlo Magalli ha smentito categoricamente: «Freccero l’ha già confermato per l’anno prossimo. La possibile chiusura? E’ una delle tante ‘fregnacce’ che girano, alimentate da certi siti, ma Freccero non ha mai detto che voleva chiudere ‘I Fatti Vostri’: ha detto che ci vuole un budget più alto di quello che ha Rai2 e che a Rai1 avrebbero i soldi per farlo». L’obiettivo dell’autore è un altro, aggiunge il conduttore: «Carlo Freccero anzi ha detto che è un bel programma ottimamente condotto. Insomma, la sua frase era una boutade per dire ‘datemi più soldi’», aggiungendo che «è un amico, lo conosco da anni, è uno che stimo». Passando alla vita privata, il conduttore ha rivelato di essere fidanzato: «Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini…». Ma la sua identità rimane un mistero: ha confermato solo che non fa parte del mondo dello spettacolo…





