I CAMALEONTI/ Video, Eternità il brano condiviso con Ornella Vanoni (Ora o mai più 2019)

I CAMALEONTI, L’ETERNITÀ CON ORNELLA VANONI

Una delle band storiche della musica italiana, i Camaleonti, torneranno questa sera in tv. Saranno infatti ospiti della trasmissione Ora o mai più, condotta da Amadeus su Rai 1. Si ritroveranno a duettare con uno dei concorrenti in gara, ovviamente sperando di aiutarlo a vincere questa seconda puntata. La band è composta da Livio Macchia, Antonio Cripezzi, Valerio Veronese, Massimo Brunetti e Massimo Di Rocco. Nel corso della loro carriera, i Camaleonti hanno spaziato tra diversi generi musicali, ma si sono sempre tenuti fedele in particolare alla scena pop italiana e beat. La band ha esordito nel lontano anno 1966 con il disco The Best Record in the World. Mirando a un pubblico ben preciso, i Camaleonti hanno ottenuto un discreto successo nei primi anni della propria carriera, grazie anche a un continuo rinnovarsi della band, con artisti che ne sono entrati a far parte e poi ne sono usciti in modo molto frequente. Nel 1970 i Camaleonti hanno partecipato al Festival di Sanremo con “Eternità” (clicca qui per il video), proposta in doppia esecuzione con Ornella Vanoni, che è tra l’altro tra i giudici di Ora o mai più 2019.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO ANCHE ALL’ESTERO

I Camaleonti hanno pubblicato ben 9 album in studio. Negli ultimi anni hanno fatto uscire una loro personale raccolta di Greatest Hits e successi migliori. C’è da dire che durante i loro anni migliori, vale a dire gli anni Sessanta-Settanta, i Camaleonti erano riusciti a diventare un punto di riferimento della musica italiana, riuscendo a conquistare anche consensi all’estero. Per molti fan di vecchia data sarà un emozione vederli, dal momento che sentirli dal vivo per gli appassionati è sempre un piacere. I Camaleonti facendo affidamento al loro repertorio possono anche offrire musicalità interessanti e particolari. Insomma, possono essere dei compagni davvero preziosi per il concorrente che si ritroverà a esibirsi con loro. Ora non che resta che aspettare la prima serata di Rai 1 per scoprire a chi saranno stati abbinati i Camaleonti e quale canzone canteranno.

