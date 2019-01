Jane Alexander, nostalgica senza il suo Elia Fongaro/ Il messaggio social “Un weekend pensando all’amore”

Prosegue la storia d’amore fra Jane Alexander ed Elia Fongaro, i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, conosciutisi proprio dentro la casa più spiata d’Italia. I fan seguono con assiduità l’evolversi della loro relazione, e Jane ed Elia alimentano la voglia di gossip dei loro follower attraverso Instagram. Di recente l’attrice britannica naturalizzata italiana, si è mostrata un po’ malinconica sui social: «Piena di colori – ha scritto su Instagram – sul divano, appena tornata da una gelida passeggiata con Rocco. Sogno ad occhi aperti. Sogno l’amore. Sorrido. Siamo tutti uguali alla fine. Chiediamo di essere amati per quello che siamo, di avere qualcuno che ti guarda come se fossi un tiramisù intelligente. A volte succede, ed è raro e prezioso (cit.)». Nel weekend i due si sono divisi per impegni di lavoro, ed evidentemente a Jane manca il suo bel velino.

JANE ALEXANDER NOSTALGICA SENZA IL SUO ELIA FONGARO

«Questo venerdì lo voglio passare al caldo – ha aggiunto Jane, sempre su Instagram – pensando all’amore. Come mille venerdì passati, e altri mille che verranno. Siamo tutti uguali, sì. Cerchiamo di volerci bene perché non possiamo sapere se è un bel venerdì sorridente o un brutto venerdì triste. Nel dubbio, un abbraccio è sempre una buona idea. Fidatevi di me». Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia di una probabile crisi fra la coppia vip, a causa di alcuni problemi derivanti dalla loro recente convivenza, ma tale rumors è stato seccamente smentito: il loro amore prosegue a gonfie vele, gli haters si mettano il cuore e l’anima in pace. Non sono comunque mancate le critiche nei confronti di Jane, presa di mira in maniera molto pesante per il suo aspetto fisico: ma l’ex conduttrice di Mistero ci è passata sopra, e si è consolata con il suo Elia, che non vede l’ora torni fra le sue braccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA