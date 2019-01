NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni del 26 gennaio 2019: Mosley e Hetty licenziate?

NCIS LOS ANGELES 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 26 gennaio 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10, in prima tv assoluta. Sarà il 2°, dal titolo “Talos“, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo il cliffhanger precedente, scopriamo che cosa è accaduto alla squadra una volta raggiunto il Messico. La missione per ora è andata storta, visto che Callen (Chris O’Donnell) e tutti gli altri si sono ritrovati sotto attacco da parte del cartello. Colpa di Williams, in grado di sferrare un attacco per colpire il mezzo su cui viaggiavano gli agenti speciali. L’unica rimasta lucida durante l’arrivo del nemico è Kensi (Daniela Rua), nonostante il forte shock nel vedere gli amici feriti e intrappolati. Callen in particolare cerca di muoversi e scopre così di avere le costole rotte. La situazione però è più complicata: il leader sente infatti che una delle costole gli sta bucando il polmone. Anche Sam (AJ Cool) non se la passa bene: il sangue scorre a fiumi, a causa della ferita precedente alla gamba ed ai punti che non hanno retto. Nel frattempo, Deeks () si trova privo di conoscenza a causa di un forte trauma cranico, provocato dall’attacco. Spencer sta comunque per eliminarli del tutto, quando Turk riesce ad interrompere l’operazione ed usare uno stratagemma per far saltare in aria gli americani. Solo una volta solo e senza Spencer, Turk rivelerà a Kensi di essere dalla loro parte. Sam lo guiderà quindi verso il loro aereo, ma il pilota è stato ucciso ed il serbatoio è vuoto. La sparatoria successiva provocherà diverse morti fra gli uomini di Williams, anche grazie alla ferocia di Callen che non si fermerà di fronte a nessuno. La squadra decide quindi di dividersi per riuscire a sopravvivere al meglio: Sam e Callen si allontano così da Kensi, che penserà a trascinare il corpo di Deeks fino al punto convenuto. Più tardi, Sam e Callen si ritrovano faccia a faccia con un ragazzo del posto, che finisce in manette a causa di una seconda bomba. Purtroppo il giovane riuscirà a fuggire in un secondo momento, anche se tornerà con il padre ed un gruppo di altri uomini per riuscire a curare le gravi ferite di Callen.

Kensi invece cerca di prendere fiato prima di completare il trasporto di Deeks, anche se la barella si fa sentire con tutto il suo peso. Si ritroverà così di fronte ad una chiesa, dentro cui pregherà affinché il suo uomo possa riaprire gli occhi. Per fortuna riuscirà a riprendersi grazie all’arrivo inaspettato di un uomo del posto. Tuttavia solo dopo essersi fatta convincere a seguirli, l’ex cecchina inizierà a realizzare che l’ex pastore non la sta portando in città ma verso il quartier generale del cartello. Francisco punta quindi una pistola contro Kensi e svela di volerli consegnare entrambi per ottenere i soldi della taglia. Kensi però non si dà per vinta e si scaglia contro di lui, provocando la morte della moglie dell’ex pastore. Intanto, Hetty continua a seguire le mosse della squadra da remoto, anche se con molte difficoltà. Per fortuna Turk e gli altri riusciranno a gestire la situazione anche di fronte a Spencer, soprattutto grazie all’arrivo inaspettato di Moser. Hetty ha già inviato degli altri agenti per recuperarli. In seguito, Nell riferisce all’Ammiraglio Killbride che i resti ritrovati in Messico corrispondono a quellidi Hidoko. La Mosley inizia quindi a sentirsi sempre più in colpa, mentre Deeks si riprende e rivela a Kensi di volerla sposare subito.

ANTICIPAZIONI DEL 26 GENNAIO 2019

EPISODIO 2, “TALOS” – Purtroppo quanto accaduto in Messico avrà delle forti ripercussioni sulla squadra, che dovrà continuare a guardarsi le spalle. Questa volta il potenziale nemico non è la Mosley, che si ritroverà invece nel mirino al fianco del resto della squadra. Sarà invece l’Ammiraglio a prendere la guida del team e ad usare i suoi metodi militari per ripristinare l’ordine. Anche se inizialmente sembrava che il suo contributo fosse limitato alla missione messicana, l’ufficiale rivelerà in seguito di essere stato incaricato dai piani alti della Marina di indagare sul modus operandi degli agenti. E questo implica che la Mosley e Hetty possano subire punizioni disciplinari per il loro operato, anche se la situazione peggiore riguarda soprattutto la prima. Callen intanto si troverà ancora in ospedale per riuscire a curarsi e sembra che non riuscirà a rientrare al lavoro tanto presto. Sarà quindi Sam a gestier il prossimo caso: il furto di una tuta armata della Marina.



