Bianca Guaccero/ “Io e Luca Bizzarri? Tutto falso. Mia figlia mi ha insegnato a essere madre”

Smentisce subito che ci sia una storia d’amore con Luca Bizzarri, in questa intervista pubblicata dal quotidiano Il Resto del Carlino, l’attrice e presentatrice televisiva Bianca Guaccero: “Non è assolutamente vero!” dice. Non è neanche vero che si siano conosciuti nei corridoi della Rai come ha scritto qualcuno, spiega, si sono conosciuti in un ristorante che entrambi frequentano. Dal punto di vista professionale si considera figlia di Raffaella Carrà, che le fece pure un riuscito scherzo telefonico (“Quando capii che era lei mi emozionai tantissimo”): a tre anni, dice, ascoltava senza sosta sul giradischi la sua canzone Ballo ballo. Ogni volta che la vedeva in tv scattava la voglia di essere lei. Bianca Guaccero è soprattutto nota per le tante serie girate in televisione, ma è anche conduttrice, cantante e ballerina: “Bisogna sempre mantenere accesa la scintilla dell’inizio, ma soprattutto essere onesti con se stessi e capire fino a dove si può arrivare e scegliere con maturità”.

DA SANREMO AD ANNA MAGNANI

Bianca Guaccero è stata anche presentatrice con Pippi Baudo di un festival di Sanremo, quello del 2008 e dice che partecipare è stato come essere la principessa di una favola. Andare a Sanremo, dice, vuol dire entrare nella storia della tv, entri a far parte di un libro che sarà letto in eterno. Tra i suoi tanti ruoli, anche quello di Assunta Spina, che fu di Anna Magnani: “Quando mi hanno proposto quel ruolo un po’ mi sono spaventata, era una responsabilità molto forte e i rischi tanti. Ho cercato di sfruttare al cento per cento quella onestà e ho sempre pensato che ciò alla fine premi l’impegno”. Nella vita privata è invece una mamma single di una bambina di 4 anni: “Alice è la stella cometa, mi fa essere forte, mi ha insegnato a essere madre”.

