Bianca Guaccero, l’appello a Giovanni Ciacci/ “Trovami un fidanzato. Il divorzio? Col dolore si cresce”

Bellissima e in perfetta forma, Bianca Guaccero che compurà 38 anni il prossimo 15 gennaio, si gode la popolarità che ha conquistato da quando è al timone di Detto fatto, la trasmissione di Raidue condotta, fino allo scorso anno, da Caterina Balivo. Dopo aver recitato per anni al cinema e sul piccolo schermo, Bianca Guaccero che sa anche ballare e cantare, si è lanciata in una nuova avventura portando a casa i complimenti del pubblico e degli addetti ai lavori. Bianca ha così cambiato vita trasferendosi da Roma a Milano insieme alla figlia Alice, nata quattro anni fa matrimonio, oggi finito, con il regista Dario Acocella. Dopo la separazione, Bianca è ancora single, ma spera di trovare presto l’amore. A farle da Cupido potrebbe essere Giovanni Ciacci, suo partner di lavoro: “Si dice che sotto questo punto di vista Detto fatto porti fortuna e poi Ciacci si è preso l’incarico di trovarmi un fidanzato. Se ci riesce, ben venga. Ormai nella vita ho imparato a vivere il presente”, ha spiegato la Guaccero al settimanale Nuovo.

BIANCA GUACCERO E IL DIVORZIO DA DARIO ACOCELLA

Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, Bianca Guaccero ha deciso di cambiare vita cogliendo al volo l’offerta della Rai. Detto fatto rappresenta così una venta d’aria fresca per l’attrice che, a Milano, ha ricominciato tutto. Ritrovare la serenità, però, non è stato facile come spiega a Nuovo: “è stato un percorso lungo e faticoso, ma dal quale sono uscita. Così sono riuscita a carpire l’essenza di questo momento della mia vita. E meno male che è successo perché ho aperto gli occhi su tante cose importanti” – spiega. La Guaccero, poi, continua: “non credo nelle colpe, ma nelle dinamiche che si creano tra le persone che, a volte sono positive e altre volte negative. Se quelle negative non le risolvi con te stesso si ripeteranno sempre. Mi sono impegnata per il grande rispetto che ho verso mia figlia soprattutto e verso il mio dolore a crescere e a capire che cosa non funzionava in me”. Bianca ha così compreso di essere una persona forte, ma anche scoperto le sue fragilità che fanno di lei la persona che è oggi.

BIANCA GUACCERO: “TANTI SOGNI NEL CASSETTO”

Mamma, attrice, conduttrice, ma anche dotata di una bellissima voce. Bianca Guaccero può essere considerata un’artista a 360 gradi. Pur avendo solo 38 anni, la bellissima pugliese ha già nel suo curriculum tantissime esperienza di successo. Come ha confessato a Nuovo, però, ci sono ancora diversi sogni da realizzare. “Ho cominciato molto presto a lavorare, avevo 17 anni. Oggi vivo quello che sognavo e voglio impegnarmi al massimo per riuscire a trasmettere quanto sono fiera e felice di fare questo lavoro”, racconta. Nonostante sia impegnata con Detto fatto, Bianca non ha alcuna intenzione di abbandonare la recitazione e presto tornerà al cinema con il film Il grande spirito con Sergio Rubini e Rocco Papaleo.





