Chiara Pia Aurora è Sofia/ Con Mika per ricomprare il violino di Matteo (La compagnia del Cigno)

L’ultima puntata della fiction “La compagnia del cigno” è stata ricca di emozioni per Sofia (Chiara Pia Aurora). Una mattina la mamma comunica ai due figli di essere preoccupata per l’ematoma che Scheggia ha da tempo sulla gamba e nonostante le proteste dei due ragazzi,li obbliga ad andare in ospedale. In attesa dei risultati della biopsia, Sofia va al conservatorio dove Marioni (Alessio Boni) decide di farla suonare con Matteo (Leonardo Mazzarotto) in occasione del saggio finale. Fra il violinista e la violoncellista c’è una grande sintonia che viene accolta con entusiasmo del professore. Poco dopo, durante una cena, la mamma rivela a Sofia e a Scheggia che purtroppo le sue paure erano fondate: il ragazzo ha un sarcoma e dovrà sottoporsi alla chemioterapia. Sofia si alza da tavola e scappa in bagno piangendo, dopo poco viene raggiunta dalla madre che le dà uno schiaffo e le ordina di non mostrare più la sua paura davanti al fratello. Sofia capisce di aver bisogno dei suoi amici e così convoca la compagnia del cigno per condividere le sue paure.

Sofia e Mika: insieme per comprare un violino a Matteo

Nonostante la preoccupazione per il fratello, Sofia è sempre molto attenta a Matteo, che continua a respingere i suoi tentativi di aiutarlo. Una sera, Sofia si presenta a casa dello zia di Matteo per provare insieme, ma il ragazzo – provato dalle parole di Marioni – la manda via in malo modo. La ragazza, desiderosa di capire cosa preoccupi l’amico, ha intuito che Matteo nasconde qualcosa sulla madre, sempre assente per motivi di lavoro. Sofia comincia a fare delle ricerche sul terremoto di Amatrice e ben presto scorrendo la lista dei morti, si accorge che fra i nomi c’è anche quello della mamma di Matteo. Sofia vorrebbe parlargli ma non trova il coraggio e quindi decide di scrivere una lettera all’amico per fargli sapere che lei ci sarà sempre per aiutarlo. Nella prossima puntata de “La compagnia del cigno” Sofia si prenderà a cuore i problemi di Matteo e si impegnerà per raccogliere i soldi necessari per comprare un nuovo violino. In suo aiuto arriverà Mika…

