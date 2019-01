Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi stanno insieme?/ Video, sorrisi e complicità a Milano: è amore?

C’è chi credeva fosse ancora legato a Nina Moric, eppure le ultime immagini pubblicate da Spysee svelano che al fianco di Luigi Favoloso c’è un’altra donna. Stiamo parlando di Ginevra Lambruschi, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spesso al centro del gossip proprio per alcuni presunti flirt. Solo qualche tempo fa, la Lambruschi è stata associata a Riccardo Marcuzzo, il cantante di Amici meglio noto come Riki; una storia mai però confermata. Ma, prima ancora, per Ginevra si è parlato di un flirt con Niccolò Bettarini – figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura – e con Stash dei The Kolors. Negli scatti pubblicati dalla nota pagina, Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi sono insieme e passeggiano complici e felici per le strade di Milano.

Flirt tra Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi?

Luigi Favoloso e Ginevra Lambruschi si sono fermati poi per fare un aperitivo insieme e, come si legge, tra i due ci sono state “Chiacchiere che sono sembrate molto complici e che non sono finite col drink, ma, anzi, si sono protratte anche al di fuori del bar da cui la coppia è uscita insieme.” Immagini che sembrano essere abbastanza eloquenti e confermare la nascita di un flirt tra i due. Eppure, solo fino ad alcuni giorni fa, Luigi Favoloso sembrava essere ancora legato a Nina Moric. Come dimenticare le promesse d’amore che i due si sono scambiati durante l’avventura di lui al Grande Fratello Vip, promesse che, oggi, sembrano essere soltanto un ricordo lontano. Non ci resta che attendere la conferma di questa storia d’amore dai diretti interessati.

