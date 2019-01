Oroscopo Paolo Fox 2019/ Acquario Luna dissonante, tutti gli altri segni? (Previsioni di oggi 28 gennaio)

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 GENNAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, lunedì 28 gennaio 2019, con la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Acquario vive una situazione interessante in termini di prospettive ma, tuttavia, la Luna dissonante porta davvero molta fatica. Mercoledì e giovedì saranno comunque giornate interessanti. Questa settimana il segno si rimette in gioco sotto molti aspetti, anche nei sentimenti. Si riesce ad essere meno incerti, le proprie incertezze dipendono dalla situazione con sé stessi. Capita di pensare un giorno in un modo e un altro giorno in un altro modo. I Pesci hanno stelle importanti, questo lunedì è buono e tra mercoledì e giovedì c’è il culmine di questo grande disagio. Se si è risolto un problema non c’è da aggiungere nulla, ma se non è così allora martedì, mercoledì e giovedì potreste dire basta. Questo momento è di forza per le relazioni, ma c’è qualcuno dei nati sotto questo segno che ha dimenticato l’amore a gennaio. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

TORO STANCO, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e osserviamo quelli che sono i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Il Toro è stanco e non ce la fa più a tirare avanti situazioni spiacevoli che fin troppo spesso hanno creato preoccupazione. Questo è un momento in cui si può arrivare a regalare delle emozioni anche alle persone che circondano il segno, ma bisogna essere capaci anche di accettare i desideri degli altri. Il Cancro è pensieroso e non riesce ad essere tranquillo, dopo un periodo in cui le cose non sono andate proprio come si sarebbe voluto. I Gemelli chiudono questo gennaio con tanta stanchezza accumulata sulle spalle e questo crea una certa frustrazione. Sono stati sette giorni non facili da gestire gli ultimi e si sentono le ripercussioni sulla schiena. Anche per la Bilancia le cose non vanno come si sperava, il recupero infatti è più difficile del previsto. Si potrebbe andare incontro a situazioni spiacevoli, per questo è meglio provare a cambiare strada il prima possibile.

PESCI RITORNO DI FIAMMA, SEGNI AL TOP

Andiamo ora ad analizzare i segni che si possono considerare al top seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Per i Pesci ci saranno ritorni di fiamma a febbraio e se si è rimasti lontani da una persona importante è il momento di recuperare. Da domenica prossima le emozioni saranno più vitali. Spesso ci si unisce a persone di grande forza come Capricorno, Vergine e Toro anche se poi si lamentano per il fatto che non si voli alto. Se si cercano persone troppo basiche poi ci si può lamentare del problema opposto. Per l’Ariete è una bella giornata e con una crescita esponenziale. Sicuramente ci si sta preparando a cose importanti con la giusta determinazione, ma non bisogna comunque essere leggeri nelle decisioni che si prendono. Per la Vergine sarà una settimana importante e in grado di accelerare le emozioni. Possono accadere situazioni interessanti, ma bisogna crederci sempre. Per il Sagittario questa sarà una bella settimana, con prospettive interessanti e la forza per gestire tutte le emozioni. Forse è il caso di capire che potrebbe essere premiata anche la perseveranza.



