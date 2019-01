BEPPE GRILLO, FLOP ASCOLTI SU RAI DUE/ Fondatore M5s tradito dal Sud: Anzaldi, “Freccero si dimetta”

C’era grande attesa questa mattina per capire quale livello di ascolti avrebbe ottenuto Beppe Grillo con il suo spettacolo su Rai Due ma le speranze dei sostenitori del fondatore del MoVimento 5 Stelle sono state ampiamente deluse da un risultato molto al di sotto delle aspettative. Il verdetto dell’Auditel è stato a dir poco impietoso per “C’è Grillo“, il programma che tante polemiche aveva suscitato per via del compenso destinato alla società titolare dei diritti dell’artista. La trasmissione, infatti, è stata seguita soltanto da un milione e per uno share del 4,34 per cento. Il segmento di pubblico che ha mostrato maggiore interesse per la performance del comico genovese è stato soprattutto quello più anziano. La punta massima, pari al 5,74% si è registrata tra gli uomini di età di età compresa fra i 45 e i 54 anni, dunque in età matura. I giovani snobbano Grillo…

GRILLO FLOP, ANZALDI: “FRECCERO SI DIMETTA”

“C’è Grillo” è stata la sesta trasmissione della classifica Auditel di ieri: un risultato pessimo e difficilmente difendibile, con il fondatore M5s battuto fra le altre cose anche dal capo politico del MoVimento, Luigi Di Maio, ospite su Quarta Repubblica, su Rete 4 (4,34% per Grillo e 6,14% per la trasmissione di Nicola Porro). A dominare la serata su Rai Uno è stata “La Compagnia del Cigno”, (con il 23,34 per cento di share), seguita da Adrian (Canale 5) con il 10,56%. Dopo aver visionato gli ascolti della prima serata di ieri è arrivato durissimo l’attacco di Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, che ha commentato:”Lo share di Grillo è sotto la media di rete e il peggiore dei canali Rai e Mediaset. Freccero senza vergogna aveva giustificato la serata dicendo che serviva a far crescere ascolti, invece ha trascinato la sua rete in fondo alla classifica Auditel: ora si dimette?”.

