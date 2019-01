Valentina Vignali ironia su Salvini/ “Ho il doppio dei suoi follower, deve mostrare il lato b come me”

Valentina Vignali ha deciso di fare ironia su Matteo Salvini intervistata durante l’ultima puntata di Rai Radio 1 “Un giorno da Pecora“. L’influencer e cestista italiana ha sottolineato: “A modo suo Matteo Salvini è un influencer. Mi pare che abbia ottime capacità nell’usare i social, lo vedo carico soprattutto su Facebook. Gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a tutti e interagire con le persone. Io ho il doppio dei suoi follower? Dovrebbe lavorare un po’ di più sul lato B per aumentarli, i post su questo funzionano molto“. Si è poi scherzosamente parlato anche del suo possibile ingresso in politico e anche se questo al momento appare impossibile lei ribadisce che: “Credo mi voterebbero“. E chissà che dopo aver attraversato il mondo dello spettacolo e quello dello sport non possa anche inserirsi all’interno di quello della politica italiana. Di certo molti sarebbero felici di vederla di più in televisione.

Valentina Vignali ironia su Salvini, chi è?

Valentina Vignali torna a far parlare di sé con ironia su Matteo Salvini, ma chi è? Andiamo a scoprire più da vicino un personaggio decisamente amato dal pubblico italiano. Nata a Rimini il 30 maggio del 1991 e fin da piccola gioca a basket. Nel 2007 fa esordio in Serie B con il Basket Cervia, dove rimane per tre anni. Parallelamente inizia anche la sua carriera da modella dopo che una semplice amica di famiglia l’aveva proposta a un concorso. Da quel momento inizia ad alternare prestazioni importanti sul parquet a foto provocanti sui social, diventando presto una nota influencer con tantissimi follower su Instagram e Facebook. Nella sua vita ha dovuto affrontare anche una difficilissima battaglia contro un tumore alla tiroide che ha superato con grandissima personalità e coraggio, lanciando un messaggio di speranza anche ai purtroppo moltissimi malati di questa patologia.

