Alfonso Signorini critica Fedez/ “L’ha fatta fuori dal vaso!”, Roberto D’Agostino regala la stoccata finale

Alfonso Signorini in più di una occasione, non ha perso tempo a dire la sua nei confronti di Fedez e il suo modo di portare avanti la vita (fuori e dentro i social). Ieri sera, ospite fisso de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, il direttore di Chi ha prima criticato Barbara d’Urso e poi si è scagliato contro Federico Lucia. Per quanto riguarda il rapper, si è interrogato più che per il suo matrimonio con Chiara Ferragni, sulla festa di compleanno al supermercato. Come ben sapete infatti, la moglie aveva organizzato con gli amici un party a sorpresa all’interno di una famosa catena di alimentari. Nel corso della serata, qualche panettone volato per terra e delle foglie di lattuga lanciate in aria, hanno creato una polemica social senza precedenti, tanto da dovere correre ai ripari con “appelli” social e messaggi che facevano intendere che la merce “toccata” dentro il supermercato non sarebbe stata venduta il giorno dopo (e cose di questo tipo).

Alfonso Signorini critica Fedez, una stoccata dietro l’altra

Alfonso Signorini, durante #CR4 andato in onda ieri sera, si è proprio interrogato su questo aspetto, criticando Fedez e la sua festa di compleanno. La spalla destra di Ilary Blasi, ha affermato che quella del rapper sarebbe stata la peggiore festa di compleanno mai vista: “non di questo secolo ma di tutto il millennio”. Secondo il direttore di Chi, il rapper: “l’ha fatta fuori dal vaso questa volta”. Per poi aggiungere cosa sarebbe accaduto nel corso dei festeggiamenti: “Sono andati al supermercato a buttare il cibo e la roba… Ecco, quello dimostra la vuotezza di questo tempo”. Poi la stoccata finale: “Loro due hanno i numeri dalla loro parte, ma non basta avere i numeri”. A fare da contorno a questa critica niente male, ci ha pensato anche Roberto D’Agostino. Il creatore di Dagospia infatti, ha concluso la vicenda affermando: “Hanno i numeri? Sono seguiti? Quante mosche ci sono al mondo? Miliardi. E dove vanno le mosche?”. A questo punto, quando arriverà la replica di Fedez? Come sapete il rapper, di fronte ad accuse di questo tipo difficilmente resta in silenzio.

