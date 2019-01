Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme/ Arriva la nuova conferma: “E’ il suo compagno?”

Andreas Muller e Veronica Peparini, nonostante non abbiano ancora ufficializzato la loro relazione d’amore, non fanno nemmeno nulla per nasconderla. Gli indizi, nella maggior parte dei casi, ci parlano chiaro facendoci propendere per una appassionata storia d’amore tra la professoressa di Amici e il suo ex allievo di danza. Lo scorso 2015 lui era entrato a far parte della scuola più amata e talentuosa della televisione e lei, si era immediatamente accorta del suo grande talento. Proprio il primo anno, a causa di un infortunio, Andreas ha dovuto abbandonare il programma ad un passo dal serale, per recuperare la sua forma fisica. Nel 2016 quindi, Muller ha deciso nuovamente di riprovarci ripartendo da zero e sostenendo tutti i casting. Naturalmente, il suo ingresso nella scuola appariva scontato, nonostante qualche piccola polemica. Una volta dentro la scuola, l’edizione numero 16 è stata anche quella del trionfo, facendogli vincere l’intero programma.

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme, la nuova conferma

Andreas Muller e Veronica Peparini, hanno continuato a lavorare insieme anche una volta terminato il loro impegno ad Amici. Proprio la docente di danza infatti, aveva fiutato il suo talento fin dal principio, seguendolo passo dopo passo nella realizzazione di coreografie sempre più complesse ed avvincenti. La loro vicinanza poi, da rapporto esclusivamente professionale, si è trasformata in altro. Andreas prima di Veronica aveva un’altra relazione con una coetanea mentre la Peparini era anche sposata. Tornati entrambi single, si sono vissuti appieno il loro amore ed oggi, arriva una ulteriore conferma. Così come riportano Isa&Chia, Andreas e Veronica si sono fatti fotografare insieme in compagnia di un piccolo fan. La persona che ha condiviso la foto poi, alla domanda: “Ma Andreas è il compagno di Veronica?”, ha risposto in maniera affermativa. A questo punto, attendiamo il primo scatto ufficiale dai diretti interessati.

