Francesco Monte e Giulia Salemi / Grandi progetti per il 2019. Intanto Fariba torna in Persia…

Il 2019 potrebbe essere l’anno della consacrazione di un grande amore: quello tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Molti gli scettici che credevano che la coppia, una volta lasciata la Casa del Grande Fratello Vip, non avrebbero superato l’anno insieme; invece le cose sono andate molto diversamente da quanto immaginato. Francesco e Giulia hanno trascorso questi ultimi giorni di festa insieme e, di recente, sono stati anche pizzicati dagli obiettivi di Spysee. Il noto settimanale li ha paparazzati insieme, a Milano, in un locale. Tra i due sguardi innamorati, carezze e una grandissima affinità che conferma come i dubbi di Monte siano ormai acqua passata. Se, infatti, la Casa li ha avvicinati, la vita “reale” ha consolidato questa coppia in cui pochi credevano dopo quanto visto al GfVip.

FARIBA TORNA IN PERSIA: GIULIA E FRANCESCO INTANTO…

E chissà che il 2019 non veda Francesco Monte e Giulia Salemi prendere un’altra importante decisione: quella di andare a convivere. D’altronde i due si dividono tra Milano e Taranto, una distanza non da poco. A rapporto ormai consolidato e rodato, Francesco e Giulia potrebbero quindi portare la loro relazione al livello successivo. In attesa che ciò accada, la coppia si gode questi primi mesi da “spensierati fidanzatini”, anche se le polemiche non mancano. Le ultime sono state scatenate dai gossip riguardanti le presunte liti con Fariba Tehrani che, proprio nelle ultime ore, ha lasciato l’Italia per tornare in Persia dove rimarrà per circa un mese. E chissà che questa lontananza dalla madre non possa avere importanti conseguenze per Giulia Salemi.

