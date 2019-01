Michele Cucuzza a Vieni da me/ “Sono fidanzato da due anni con la dottoressa Rosanna Catizzone”

Michele Cucuzza inizia il 2019 annunciando di essere fidanzato con il medico estetico Rosanna Caltizzone con la quale fa coppia fissa da due anni. Dopo aver aperto i cassetti della sua vita, Michele Cucuzza è tornato a Vieni da me per scegliere, insieme a Caterina Balivo, cosa tenere e cosa buttare dell’anno che si è concluso appena tre giorni fa. Si parte dalla casa di Roma che il giornalista sceglie di tenere anche se ammette che, tra lavoro, impegni vari e due figli che vivono rispettivamente a Milano e Parigi, ha poco tempo per poterla vivere. “Quest’anno, però, mi sono ripromesso di godermela di più”, ha spiegato Cucuzza che ha intenzione di fermarsi più a lungo a Roma. Il giornalista, poi, tiene anche Diamante, la città calabrese di cui è cittadino onorario. Tra le varie interviste realizzate nel corso della sua carriera, i successi e gli incontri, si arriva all’amore. A sorpresa, Cucuzza rivela di avere accanto a sé una donna che lo rende felice da due anni.

MICHELE CUCUZZA: “SONO FIDANZATO CON ROSANNA CALTIZZONE”

Michele Cucuzza non è più single. Il giornalista, ai microfoni di Caterina Balivo, rivela di essere fidanzato da due anni. “Io sono sistemato, ho la persona giusta” – spiega Cucuzza – “cosa vuol dire che hai la persona giusta? Sei fidanzato”, chiede Caterina Balivo. “Sì, sono fidanzato da un paio d’anni” – risponde il giornalista – “è calabrese, è un dottore, un medico estetico. Si chiama Rosanna Caltizzone, vive tra Catanzaro e Roma”, aggiunge. Sorpresa dall’annuncio di Cucuzza, la Balivo coglie al volo l’occasione per invitare nuovamente in trasmissione il giornalista, ma stavolta insieme alla compagna. “Guarda che viene”, conclude Michele Cucuzza che potrebbe così tornare presto in trasmissione per presentare ufficialmente la donna che è al suo fianco da due anni.

