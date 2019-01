Caterina Balivo prende una multa/ Foto, ecco la bizzarra reazione: di fronte ai paparazzi scoppia a ridere!

Caterina Balivo esente da multe? Assolutamente no! Ecco perché, la conduttrice di “Vieni da me” è stata paparazzata alle prese con una bella multa ritrovata sul parabrezza della sua automobile. Uscita dal ristorante dove si era recata per pranzare, la conduttrice campana si è trovata di fronte una “bella sorpresa” che non l’ha lasciata indifferente. Il tutto è stato sapientemente paparazzato da un fotografo che si trovava proprio nelle vicinanze ed ha voluto immortalare la bizzarra scena. L’ex Miss dopo avere letto la multa con attenzione, ha capito di essere capitata anche sotto l’occhio attento della macchina fotografica. Per questo motivo, ha deciso di avere una stravagante reazione. Dopo essersi accorta dei paparazzi, Caterina Balivo ha cominciato a ridere di gusto. La conduttrice di “Vieni da me”, ha preso la multa con estrema ironia, così come la presenza in strada dei fotografi, pronti per immortalarla e piazzarla sui giornali di gossip.

Caterina Balivo prende una multa, ecco la bizzarra reazione

Caterina Balivo è tornata propri oggi su Rai1 con la prima puntata del 2019 del suo programma, in onda nel primo pomeriggio della rete ammiraglia di Casa Rai. Tra gli altri, la conduttrice ha ospitato Elisabetta Gregoraci che, parlando della mamma morta di tumore, si è commossa fino alle lacrime. Il programma della Balivo, data la rimonta ha proseguito la sua corsa verso il successo, non andando nemmeno in ferie durante le vacanze natalizie. La vita professionale della Balivo quindi, prosegue proprio a gonfie vele tanto che, durante una recente intervista ha anche confidato di sentirsi in colpa perché il suo lavoro le toglie tempo da passare con i suoi bambini. “Se non lavorassi però sarei una mamma triste”, ha comunque riconosciuto. Particolarmente seguita sui social, molto spesso condivide con i suoi followers anche le fotografie dietro le quinte della trasmissione e insieme ai suoi due figli. Di recente la conduttrice, ha anche scritto il libro “Gli uomini sono come le lavatrici”, proseguendo la grandissima ondata di successo.





