Lando Buzzanca e Francesca Della Valle: “ci sposiamo in primavera”/ “Non abbiamo ancora deciso la data, ma…”

Lando Buzzanca e Francesca Della Valle si sposano. L’attore e la donna che è al suo fianco da più di tre anni annunciano il matrimonio con una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna. L’attore e la compagna pronunceranno il fatidico sì in primavera anche se ancora non hanno deciso la data. Il matrimonio sarà ceebtrato tra Roma e la Puglia, terra d’origine di Francesca che, per il giorno che tutte le donne sognano sin da bambine, indosserà ‘abito bianco: “sarà la mia prima volta, di sicuro mi sposerò in bianco”, afferma la Della Valle. Dopo la morte dell’amatissima moglie, Lando Buzzanca ha ritrovato la voglia d’amore grazie alla presenza di Francesca di cui è gelosissimo. “Le ho detto: se ti vedo che dai un bacio a qualcuno puoi anche scappare. Le donne, quando amano sono meglio di noi uomini. Noi uomini siamo come figli“, spiega l’attore a Diva e Donna. Nonostante tra i due ci siano 40 anni di differenza, il rapporto è estremamente sereno: “non la sentiamo” – dice lei – “siamo due bambini. C’è molta complicità su tutti i fronti”.

LANDO BUZZANCA E FRANCESCA DELLA VALLE: UN NUOVO INIZIO

Lando Buzzanca e Francesca Della Valle sono così pronti a diventare marito e moglie. La giornalista, attrice e produttrice è arrivata nella vita di Lando nel periodo più difficile. Dopo la morte della moglie, Lando Buzzanca è stato anche colpito da un grave malore: “una sorta di ictus. Credo sia stato anche in coma per un periodo, io non c’ero ancora al suo fianco”, racconta Francesco. Buzzanca fu colpito dal malore sul set della fiction “Il restauratore”. All’epoca, i giornali parlarono di un tentativo di suicidio, ma la Della Valle nega tutto: “nessun suicidio, solo un malore. Lando non è un vigliacco. Non l’avrebbe mai fatto. Abbiamo un patto d’amore io e lui. Arriviamo a 145 anni e rinnoviamo. Vero amore mio? E’ l’amore eterno questo”, aggiunge Francesca. In attesa di sposarsi, la coppia si diverte insieme cantando e ballando. I figli di Lando sono anche presenti nella loro vita. “Sono affettuosi. Lo vengono a trovare spesso” – dice Francesca – “soprattutto Massimiliano Maria che vive a Roma mentre Empedocle Mario sta a Bangkok”, conclude.

