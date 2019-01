Céline Dion troppo magra?/ Foto, “sto bene così, se non vi piaccio non guadatemi”

Céline Dion troppo magra? La cantante è stata duramente attaccata per il peso. Dopo la morte del marito René Angélil, scomparso nel gennaio 2016 per un tumore alla gola e del fratello, la cantante ha deciso di ricominciare da se stessa e, per farlo, ha cominciato a cambiare la propria immagine. Oggi, Céline Dion appare decisamente più magra rispetto a quale anno fa e anche il suo look non è più quello di una volta. L’artista, infatti, oltre ad una figura esile, sfoggia anche outfit decisamente stravaganti. La nuova immagine di Céline Dion, però, non piace a tutti. Da più parti, infatti, la cantante è stata accusata di essere troppo magra e di non dare un buon esempio alle ragazze che la seguono. Felice della propria forma fisica e delle propria trasformazione, però, Céline Dion non ha alcuna intenzione di cambiare e, a chi le dice che è troppo magra, risponde di non guardarla.

Céline Dion: “Sono troppo magra? Sto bene così”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Dan Wootton per ITV e il Sun, Céline Dion replica a chi la giudica troppo magra: “Non mi sto prendendo un rischio, voglio solo sentirmi forte, femminile e sexy” – dice ‘artista – “A me piace come sono adesso, quindi non voglio parlarne», ha aggiunto l’artista nordamericana. “Nessuno deve preoccuparsi, chi è di un’altra opinione basta che non mi guardi e non mi faccia foto”, ha concluso la cantante difendendo il diritto di poter essere ciò che vuole. Céline Dion, dunque, rispetto al passato si sente molto più donna e sicura di sè. Quella di oggi è un’immagine diversa della cantante rispetto a quella di qualche anno fa. Dietro la trasformazione della Dion, però, non c’è un uomo. La cantante, infatti, ha dichiarato di essere single nonostante sia stata spesso sorpresa insieme al ballerino Pepe Munoz. «Dovendo lavorare tantissimo con Pepe alle coreografie dei miei show, ero preoccupata che l’improvvisa attenzione potesse distrarlo. Una parte di stampa si è scandalizzata nel vedermi con un altro uomo dopo René, ma lui è soltanto un amico. E’ il mio migliore amico», ha concluso.

