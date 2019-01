Franco Dani a Vieni da me/ La star dei fotoromanzi: “in una settimana, guadagnavo un mese di stipendio”

Franco Dani, nome d’arte di Francesco Budani, ma è stato uno delle grandi star italiane dei fotoromanzi. Giovanissimo, bellissimo e aitante, Franco Dani si ritrovò improvvisamente sulle pagine dei più importanti fotoromanzi diventando improvvisamente molto popolare. Da quel periodo sono passati diversi anni ed oggi Franco Dani si racconta ai microfoni di Caterina Balivo. Dopo i ricordi di Memo Remigi, Franco Dani svela quello che è accaduto nella sua vita a Caterina Balivo. La carriera nel mondo dello spettacolo di Franco Dani inizia per caso. “Quando il mio amico è venuto a dirmi che stavano cercando le comparse per la Bibbia, mi sono presentato con un mio amico. Non ci hanno preso, ma il giorno dopo siamo andati ugualmente a San Giovanni. Alcuni non si presentarono e scelsero altre cinque comparse tra le quali c’ero anch’io. Lavorai per cinque giorni e guadagnai 35mila lire, uno stipendio che poi portai a casa“, ricorda l’attore.

FRANCO DANI: L’AMICIZIA CON VASCO ROSSI

Da sconosciuto, Franco Dani si ritrova improvvisamente all’apice del successo. “Non è accaduto tutto subito, ma ho capito di avercela fatta quando ricevevo 1500 lettere al giorno”, racconta l’attore. Grazie alla popolarità raggiunta, Franco Dani ha avuto anche l’occasione di conoscere Vasco Rossi: “io andai a cantare a Zocca e lui era il deejay del locale e mi portò a casa sua perchè sua madre era una sua fan. Gli amici sono quelli che frequenti, ma lui è stato l’amico di una sera. Vasco è un grande”, spiega la star dei fotoromanzi. Una carriera straordinaria quella di Franco Dani che ha lavorato con tante attrici. “Il mio primo fotoromanzo importante l’ho fatto con Gabriella Farinon, era davvero in imbarazzo”, ricorda Franco Dani che non ha mai corteggiato le donne con cui ha lavorato – “perchè non volevo rovinare l’amicizia”.

