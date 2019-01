Memo Remigi a Vieni da me/ “Ho sempre amato mia moglie Lucia, ma per cinque anni…”

Memo Remigi, cantante, compositore, paroliere, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, è il protagonista della cassettiera della puntata di Vieni da me in onda oggi. Se ieri, Caterina Balivo ha raccolto i ricordi di Nicole Grimaudo, nell’appuntamento odierno della trasmissione di Raiuno, Memo Remigi svela i segreti della sua vita privata. Sposato con Lucia Russo, l’unica donna che ha portato all’altare, c’è stato un momento del matrimonio in cui l’artista ha sentito l’esigenza di allontarsi dalla sua famiglia per poi tornare da lei per non lasciarla più. I due sono stati lontani ben cinque anni ne corso dei quali, Memo Remigi, ha avuto altre storie. Il grande amore dell’artista, però, è stato uno solo e si chiama Lucia: “oltre ad essere bella e simpatica, è anche molto intelligente”, spiega Remigi parlando dei tradimenti che la moglie ha perdonato riaccogliendolo in casa e riunendo la famiglia.

MEMO REMIGI: “DOPO CINQUE ANNI, SONO TORNATO DA MIA MOGLIE”

Per ben cinque anni, Memo Remigi e Lucia Russo si sono separati. Dopo la pausa di riflessione, però, Memo Reimigi ha capito di non volere un’altra donna accanto ed è tornato da sua moglie. “E’ stata una cosa così, uno scherzo“, cerca di ironizzare Memo Remigi parlando della pausa per poi aggiungere – “io adesso, vivo felicemente con mia moglie. Sto benissimo con lei perchè è una donna meravigliosa. Stiamo insieme dal 1966, un figlio che ha cinquant’anni e quattro nipoti”. Tra i ricordi di ieri e di oggi, i successi e la straordinaria carriera fatta, Memo Remigi parla anche di quella che oggi la sua attività artistica. Memo Remigi continua a cantare e a girare l’Italia, ma i suoi tour si svolgono in luoghi particolari: “faccio il tour nelle case di riposo, non sapete la gioia di queste persone quando arrivo perchè rivivono quella che è stata la loro vita”, ha spiegato Remigi.

